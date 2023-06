Diaz na drie jaar op huurbasis bij AC Milan terug naar Real Madrid

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Sprintrace MotoGP is prooi voor Francesco Bagnaia

15.38 uur: De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft voor eigen publiek de sprintrace in de MotoGP gewonnen. De leider in het klassement finishte op het circuit van Mugello vlak voor zijn landgenoot en grote concurrent Marco Bezzecchi. Jorge Martín uit Spanje werd derde.

Ducati-rijder Bagnaia begon na zijn zege in de kwalificatie vanaf poleposition aan de sprintrace. De Spaanse broers Marc Márquez en Alex Márquez begonnen als nummers 2 en 3, maar konden die posities tijdens de race niet vasthouden. Daar profiteerde Bezzecchi van, die als zevende was begonnen. De coureurs zaten in de korte race dicht bij elkaar, maar van inhalen was nauwelijks sprake.

Bagnaia vergroot door zijn beloning van 12 punten zijn voorsprong in de strijd om de titel. Bezzecchi volgt nu op 4 punten. Zondag volgt nog de hoofdrace van Grote Prijs van Italië.

Diaz niet langer op zijspoor bij Real Madrid

14.34 uur: Aanvaller Brahim Diaz keert na drie seizoenen bij AC Milan terug bij Real Madrid. De nummer twee van La Liga heeft besloten de 23-jarige Spanjaard niet nog een jaar te verhuren en hem in plaats daarvan te gaan betrekken bij het eerste elftal. Díaz maakte afgelopen seizoen in de Serie A zes doelpunten.

Diaz tekende in 2019 bij Real, na in de jeugdopleiding van Málaga en Manchester City te hebben gespeeld. Voor de Engelse landskampioen kwam de aanvaller in vijf competitiewedstrijden in actie. In zijn periode bij Real speelde Diaz vijftien keer mee in competitieverband.

Geen plek meer voor Veldman bij Anderlecht

12.27 uur: De wegen van Robin Veldman en Anderlecht scheiden. Eind vorig jaar was de Nederlander nog zes wedstrijden interim-coach bij het eerste elftal. Hij maakte het seizoen af als assistent van Brian Riemer.

In een statement meldt Anderlecht dat de technische staf richting het nieuwe seizoen flink op de schop gaat. Daardoor is er geen plek meer voor Veldman, die nog een contract had tot medio 2024. ,,De club is sinds januari een nieuwe weg ingeslagen. Bij zo'n proces horen ook soms moeilijke beslissingen.”

Veldman: ,,Ik wil alle supporters, collega's en spelers bedanken voor een mooie periode bij Anderlecht. Het werken met de grote talenten van deze club was een voorrecht en dat zal ik altijd blijven koesteren.”

Dijbeenblessure weerhoudt Zverev van deelname aan toernooi in Stuttgart

12.20 uur: De Duitser Alexander Zverev heeft zich geblesseerd afgemeld voor het tennistoernooi van Stuttgart komende week. De olympisch kampioen zegt te veel last te hebben van de dijbeenblessure die hij deze week opliep tijdens Roland Garros. De huidige nummer 27 van de wereld speelde vrijdag nog wel in de halve finale tegen Casper Ruud, maar verloor die met ruime cijfers in drie sets.

Zverev wilde zijn blessure niet als excuus gebruiken voor zijn nederlaag. "Maar ik kon niet helemaal voluit gaan en dat was tegen Ruud wel nodig. Maar hij was veel, veel beter dan ik." Zverev liep de blessure op tijdens zijn laatste training voor de halve finale in Parijs.

De Duitser is nog wel van plan deel te nemen aan het toernooi in het eveneens Duitse Halle, dat over ruim een week begint. Dat is dan zijn enige voorbereidingstoernooi op Wimbledon, dat begin volgende maand start.

Italiaan Bagnaia start MotoGP in eigen land vanaf pole

11:58 uur: De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia start de Grote Prijs in eigen land vanaf poleposition. De leider in het klassement van de MotoGP was in de kwalificatie op het circuit van Mugello een fractie sneller dan de Spaanse broers Marc en Alex Márquez.

Bagnaia (Ducati) noteerde als beste tijd 1.44,855, een kleine 8 honderdsten van een seconde sneller dan zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez. De 27-jarige Alex Márquez moest ruim 7 honderdsten toegeven op zijn oudere broer.

Bagnaia gaat met 94 punten aan de leiding in het klassement, zijn landgenoot Marco Bezzecchi volgt met 1 punt minder. Bezzecchi start zondag als zesde aan de race. Zaterdagmiddag is eerst nog een sprintrace.

Denver Nuggets op één zege van eerste NBA-titel

08:44 uur: De basketballers van Denver Nuggets zijn één zege verwijderd van hun eerste titel ooit in de NBA. De club uit de Amerikaanse staat Colorado versloeg Miami Heat in Florida met 108-95, waardoor de voorsprong nu 3-1 is. De Nuggets kunnen het maandag in eigen stadion afmaken.

Aaron Gordon was de grote man in de vierde finalewedstrijd. De Servische vedette Nikola Jokic verzwikte zijn enkel in het eerste kwart en kwam daarna alsnog tot 23 punten, maar hij zag het Gordon nog iets beter doen met 27 punten. „Dat is de kracht van dit team”, reageerde de 27-jarige Amerikaan. „We hebben elke keer andere spelers die kunnen uitblinken. Dit team weet die spelers steeds te vinden.”

In het vorige duel zorgden Jokic en teamgenoot Jamal Murray namens de Nuggets nog voor een unieke NBA-prestatie door allebei een triple-double, oftewel alle statistieken in de dubbele cijfers, te noteren. Murray kwam in de vierde finalewedstrijd tot 15 punten.

Miami Heat gaf de hoop nog niet op, ook al lukte het pas één keer eerder een NBA-team om van een 3-1-achterstand in de finale terug te komen. „We moeten nu elke wedstrijd winnen, maar dat kunnen wij”, zei speler Jimmy Butler, vrijdagavond goed voor 25 punten.