Springruiter Van Vleuten de beste op prestigieus toernooi in Cannes

Springruiter Van der Vleuten boekt groot succes in Cannes

00.11 uur: Springruiter Maikel van der Vleuten heeft zaterdagavond de Global Champions Tour Grand Prix van Cannes gewonnen, een internationaal hoog aangeschreven wedstrijd. Met zijn paard Beauville Z N.O.P. hield de huidige nummer 4 van de wereldranglijst in de barrage maar liefst 12 concurrenten achter zich.

Van der Vleuten is door het succes nu zeker van een ticket voor de Superfinale in Praag. Hij verstevigde bovendien zijn leiderspositie in het klassement van de Champions Tour. „Mijn paard Beauville wilde vandaag net zo graag winnen als ik, dat geeft een geweldig gevoel”, zei de winnaar van olympisch brons in Tokio in 2021.

Golfster Van Dam in top Scandinavian Mixed na sterke ronde

22.00 uur: Anne van Dam heeft zich gemeld in de top van het Volvo Car Scandinavian Mixed in Stockholm. De 27-jarige Arnhemse golfster ging op de derde dag rond in slechts 63 slagen en maakte daardoor een grote sprong in het klassement. Ze staat nu vierde met een score van -12.

Van Dam noteerde liefst acht birdies en zelfs een eagle, oftewel twee slagen onder par. Daartegenover stond slechts één bogey.

Met nog één ronde te gaan heeft Van Dam zeven slagen achterstand op de Engelsman Dale Whitnell (-19). De Duitser Yannik Paul staat op -15, de Schot Richie Ramsay op -13.

Aan het toernooi in Zweden mogen zowel vrouwen als mannen meedoen.

Tielemans verruilt Leicester City voor Aston Villa

20.02 uur: De Belgische middenvelder Youri Tielemans verruilt Leicester City voor Aston Villa. De 26-jarige Tielemans had een aflopend contract.

Tielemans werd vier jaar geleden door Leicester overgenomen van AS Monaco. Daarvoor kwam hij uit voor Anderlecht, waar hij de jeugdopleiding doorliep.

Leicester City degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League, Aston Villa werd zevende.

Zwemmer Tjon-A-Joe blijft hopen op Nederlandse nationaliteit

19.28 uur: Renzo Tjon-A-Joe hoopte volgend jaar bij de Olympische Spelen in Parijs voor Nederland uit te komen. De naturalisatie van de in Suriname geboren zwemmer is een aantal weken geleden echter afgewezen. De teleurgestelde Tjon-A-Joe heeft bij de IND bezwaar aangetekend.

„Ik heb aan alle regels voldaan en heb de steun van de zwembond en NOC*NSF. Niemand snapt waarom het is afgewezen”, zei de 27-jarige specialist op de 50 meter vrij na zijn optreden bij de nationale titelstrijd in Amersfoort. „Ik kan Nederland van dienst zijn bij de Spelen in Parijs. Ik hoop echt dat het nog gaat lukken.”

Tjon-A-Joe eindigde bij de NK in een tijd van 22,45 als vierde achter winnaar Nyls Korstanje (22,20). Een goede race zwemmen lukte hem niet echt na het slechte nieuws over de naturalisatie. „Het speelt toch mee in je hoofd. Ik voel mij al zo goed als opgenomen in de Nederlandse ploeg. Ik heb de afgelopen periode enorme stappen gemaakt en heb hier twee jaar lang alles voor opzij gezet. Dit is enorm frustrerend.”

Bij de Spelen twee jaar geleden in Tokio was Tjon-A-Joe nog trotse vlaggendrager van de bescheiden Surinaamse afvaardiging. Maar hij had geen trainingsmogelijkheden meer in zijn geboorteland. In een land in crisis was sport geen prioriteit. Hij besloot daarom na de Spelen naar Nederland te gaan. Hij kon met steun van de KNZB trainen bij de vereniging De Dolfijn in Amsterdam en kreeg daarbij ook hulp van bondscoach Mark Faber, die faciliteiten voor hem beschikbaar stelde.

Bij de kwalificatiewedstrijden in april in Eindhoven voldeed Tjon-A-Joe op de 50 meter vrij aan de olympische eis. Maar zonder de Nederlandse nationaliteit heeft deze tijd geen waarde. De reden van de afwijzing is dat hij niet de juiste verblijfsvergunning heeft. Maar volgens Tjon-A-Joe is hij daar nooit van op de hoogte gebracht.

Ook bondscoach Faber betreurt gang van zaken. „Het gaat helaas erg stroperig. We hebben hem samen met NOC*NSF proberen te helpen, maar helaas nog zonder resultaat. Hij zou zeker een aanvulling zijn op de ploeg, zeker met het oog op de estafette op de 100 meter vrij. Ik hoop met hem dat het toch nog gaat lukken voor de Spelen in Parijs”, aldus Faber.

Turnster Visser wint brugfinale bij World Challenge Cup in Osijek

18.23 uur: Turnster Naomi Visser heeft bij de World Challenge Cup in het Kroatische Osijek goud gewonnen in de brugfinale. Visser kwam tot 14,333 punten en hield daarmee de concurrentie ruim achter zich. De Australische Georgia Godwin (13,700) en de Slowaakse Barbora Mokosova (13,300) completeerden het podium.

Visser had zich met een score van 14,566 punten ook al als eerste geplaatst voor de brugfinale in Osijek.

In de finale op sprong eindigde de Nederlandse Floor Slooff als zevende met een score van 12,783 punten. Die finale werd gewonnen door Georgia Godwin uit Australië (13,333).

Bij de mannen eindigde Jermain Grunberg als zevende in de brugfinale (14,066). Grunberg was in eerste instantie eerste reserve voor de eindstrijd op dat toestel, maar mocht door een uitvaller alsnog in actie komen. Het goud in die finale ging naar de Oekraïner Illia Kovtun (15,133).

Van Weeren Europees kampioen bowlen

18.19 uur: Jord van Weeren is in Franse Wittelsheim Europees kampioen bowlen geworden. De 29-jarige Leidenaar was in de finale te sterk voor voormalig wereldkampioen James Blomgren uit Zweden: 267-259.

In de halve finales had Van Weeren de als eerste geplaatste Deen Tim Stampe met 247-203 verslagen. In totaal deden er 172 bowlers mee aan het singlesevent.

Sprintrace MotoGP is prooi voor Francesco Bagnaia

15.38 uur: De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft voor eigen publiek de sprintrace in de MotoGP gewonnen. De leider in het klassement finishte op het circuit van Mugello vlak voor zijn landgenoot en grote concurrent Marco Bezzecchi. Jorge Martín uit Spanje werd derde.

Ducati-rijder Bagnaia begon na zijn zege in de kwalificatie vanaf poleposition aan de sprintrace. De Spaanse broers Marc Márquez en Alex Márquez begonnen als nummers 2 en 3, maar konden die posities tijdens de race niet vasthouden. Daar profiteerde Bezzecchi van, die als zevende was begonnen. De coureurs zaten in de korte race dicht bij elkaar, maar van inhalen was nauwelijks sprake.

Bagnaia vergroot door zijn beloning van 12 punten zijn voorsprong in de strijd om de titel. Bezzecchi volgt nu op 4 punten. Zondag volgt nog de hoofdrace van Grote Prijs van Italië.

Diaz niet langer op zijspoor bij Real Madrid

14.34 uur: Aanvaller Brahim Diaz keert na drie seizoenen bij AC Milan terug bij Real Madrid. De nummer twee van La Liga heeft besloten de 23-jarige Spanjaard niet nog een jaar te verhuren en hem in plaats daarvan te gaan betrekken bij het eerste elftal. Díaz maakte afgelopen seizoen in de Serie A zes doelpunten.

Diaz tekende in 2019 bij Real, na in de jeugdopleiding van Málaga en Manchester City te hebben gespeeld. Voor de Engelse landskampioen kwam de aanvaller in vijf competitiewedstrijden in actie. In zijn periode bij Real speelde Diaz vijftien keer mee in competitieverband.

Geen plek meer voor Veldman bij Anderlecht

12.27 uur: De wegen van Robin Veldman en Anderlecht scheiden. Eind vorig jaar was de Nederlander nog zes wedstrijden interim-coach bij het eerste elftal. Hij maakte het seizoen af als assistent van Brian Riemer.

In een statement meldt Anderlecht dat de technische staf richting het nieuwe seizoen flink op de schop gaat. Daardoor is er geen plek meer voor Veldman, die nog een contract had tot medio 2024. „De club is sinds januari een nieuwe weg ingeslagen. Bij zo’n proces horen ook soms moeilijke beslissingen.”

Veldman: „Ik wil alle supporters, collega’s en spelers bedanken voor een mooie periode bij Anderlecht. Het werken met de grote talenten van deze club was een voorrecht en dat zal ik altijd blijven koesteren.”

Dijbeenblessure weerhoudt Zverev van deelname aan toernooi in Stuttgart

12.20 uur: De Duitser Alexander Zverev heeft zich geblesseerd afgemeld voor het tennistoernooi van Stuttgart komende week. De olympisch kampioen zegt te veel last te hebben van de dijbeenblessure die hij deze week opliep tijdens Roland Garros. De huidige nummer 27 van de wereld speelde vrijdag nog wel in de halve finale tegen Casper Ruud, maar verloor die met ruime cijfers in drie sets.

Zverev wilde zijn blessure niet als excuus gebruiken voor zijn nederlaag. „Maar ik kon niet helemaal voluit gaan en dat was tegen Ruud wel nodig. Maar hij was veel, veel beter dan ik.” Zverev liep de blessure op tijdens zijn laatste training voor de halve finale in Parijs.

De Duitser is nog wel van plan deel te nemen aan het toernooi in het eveneens Duitse Halle, dat over ruim een week begint. Dat is dan zijn enige voorbereidingstoernooi op Wimbledon, dat begin volgende maand start.

Italiaan Bagnaia start MotoGP in eigen land vanaf pole

11:58 uur: De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia start de Grote Prijs in eigen land vanaf poleposition. De leider in het klassement van de MotoGP was in de kwalificatie op het circuit van Mugello een fractie sneller dan de Spaanse broers Marc en Alex Márquez.

Bagnaia (Ducati) noteerde als beste tijd 1.44,855, een kleine 8 honderdsten van een seconde sneller dan zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez. De 27-jarige Alex Márquez moest ruim 7 honderdsten toegeven op zijn oudere broer.

Bagnaia gaat met 94 punten aan de leiding in het klassement, zijn landgenoot Marco Bezzecchi volgt met 1 punt minder. Bezzecchi start zondag als zesde aan de race. Zaterdagmiddag is eerst nog een sprintrace.

Denver Nuggets op één zege van eerste NBA-titel

08:44 uur: De basketballers van Denver Nuggets zijn één zege verwijderd van hun eerste titel ooit in de NBA. De club uit de Amerikaanse staat Colorado versloeg Miami Heat in Florida met 108-95, waardoor de voorsprong nu 3-1 is. De Nuggets kunnen het maandag in eigen stadion afmaken.

Aaron Gordon was de grote man in de vierde finalewedstrijd. De Servische vedette Nikola Jokic verzwikte zijn enkel in het eerste kwart en kwam daarna alsnog tot 23 punten, maar hij zag het Gordon nog iets beter doen met 27 punten. „Dat is de kracht van dit team”, reageerde de 27-jarige Amerikaan. „We hebben elke keer andere spelers die kunnen uitblinken. Dit team weet die spelers steeds te vinden.”

In het vorige duel zorgden Jokic en teamgenoot Jamal Murray namens de Nuggets nog voor een unieke NBA-prestatie door allebei een triple-double, oftewel alle statistieken in de dubbele cijfers, te noteren. Murray kwam in de vierde finalewedstrijd tot 15 punten.

Miami Heat gaf de hoop nog niet op, ook al lukte het pas één keer eerder een NBA-team om van een 3-1-achterstand in de finale terug te komen. „We moeten nu elke wedstrijd winnen, maar dat kunnen wij”, zei speler Jimmy Butler, vrijdagavond goed voor 25 punten.