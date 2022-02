Formule 1-directeur Ross Brawn: ’Topteams moeten nu voorzichtiger zijn’

„Mercedes, Red Bull en Ferrari hebben de voorbije jaren meer geïnvesteerd dan andere teams. Dat hebben ze niet weggegooid. Daarnaast hebben ze heel veel slimme mensen in dienst. Die kennis is niet zomaar weg”, aldus Brawn, die optimistisch is over de kans dat ook andere teams zich vaker vooraan gaan melden.

„We zien graag dat de boel een beetje wordt opgeschud. Ik denk dat er zeker een paar teams zijn, die de voorbije jaren misschien niet de middelen hadden maar nu wel competitiever zijn. Het budgetplafond moet je niet onderschatten. Topteams kunnen er niet nog even vijftig of honderd miljoen tegenaan gooien. Ze moeten voorzichtiger zijn. Ondanks de pandemie staan teams er goed voor en er is meer prijzengeld dan ooit. Renstallen kunnen nu geld gaan verdienen in de nabije toekomst, dat is een noviteit.”

Het budgetplafond bedraagt komend seizoen 140 miljoen dollar. Daarnaast mag de constructeurskampioen van vorig jaar, Mercedes, de minste tijd van alle teams gebruikmaken van de windtunnel, gevolgd door Red Bull.

Maas in de wet

Brawn praatte samen met Nikolas Tombazis (hoofd van de eenzitters bij autosportfederatie FIA) en Jason Somerville (hoofd aerodynamica) een select groepje internationale media, waaronder De Telegraaf, bij over de nieuwe regels in de Formule 1. De minder complexte auto’s moeten beter in staat zijn om elkaar te volgen en dat moet weer resulteren in meer inhaalacties.

Wie vorig seizoen vlak achter een voorganger reed, verloor bij een verschil van één autolengte bijna de helft van het downforce-niveau (neerwaartse druk). Bij de nieuwe auto’s moet dat in een dergelijke situatie slechts een verlies van vijftien procent zijn.

"Ik denk dat we lessen hebben geleerd uit het verleden"

„We hebben nog lang niet alles van de auto’s gezien, maar bij de nu gepresenteerde modellen zien we wel degelijk verschillen tussen de bolides”, stelt Brawn. „De ontwerpers hebben dus voldoende mogelijkheden om af te wijken. We zijn ons niet bewust van mazen in de wet. Het is onvermijdelijk dat het ene team er beter voorstaat de ander, maar ik denk dat de verschillen een stuk kleiner worden. Zeker na verloop van een paar maanden, als iedereen elkaars auto goed heeft bekeken.”

Als teambaas van Brawn GP in 2009 vond Brawn zelf zo’n maas in de wet. Mede dankzij de dubbele diffuser werd Jenson Button dat jaar wereldkampioen. „Ook nu zullen bepaalde zaken op verschillende manieren te interpreteren zijn, maar niet zo erg als toen. Tenminste, dat hoop ik niet, want ik sta nu aan de andere kant”, glimlacht Brawn. „Ik denk wel dat we lessen geleerd hebben uit het verleden. Maar goed, als teams iets hebben gevonden, gaan ze niet de FIA informeren. Dan zien we dat pas bij de eerste race…”