Video: trainers krijgen het aan de stok en vliegen elkaar bijna in de haren

Vlak nadat de tweede helft was begonnen, sprong Emery compleet uit zijn vel nadat de scheidsrechter een rode kaart had getrokken voor zijn speler Juan Foyth. De coach van Villarreal was woedend en liet dit duidelijk merken.

Toen hij zijn beklag richtte tot zijn collega trainer van Marseille, sloeg de vlam pas echt in de pan. Het scheelde niet veel of de twee vlogen elkaar in de haren, de heethoofden konden echter nog net door omstanders uit elkaar worden gehaald.