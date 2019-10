Oranje Onder 17 slaat flater op WK

Melayro Bogarde (Hoffenheim) kreeg bij de strafschop daarbij zijn tweede gele kaart en dus rood. Het lijkt nagenoeg uitgesloten voor Onder 17 om nog tot de vier beste nummers drie (van zes poules) te kunnen behoren om door te gaan. Daarvoor moet in de nacht van zaterdag op zondag (00.00) tegen de Verenigde Staten de laatste strohalm worden gepakt. Alsnog is het vervolgens afhankelijk van het verloop in de andere poules.

Na de zeperd tegen Japan werd verrassend genoeg captain Kenneth Taylor buiten de basis gelaten, net als buitenspeler Sontje Hansen (beiden Ajax). De oranjetalenten begonnen sterk. Binnen acht minuten schoot spits Naoufal Bannis, die dit seizoen al vier keer inviel in de Eredivisie voor Feyenoord, een corner bij de tweede paal in het dak van het doel. Vijf minuten lag de 1-1 al binnen, maar deze werd afgekeurd door de ook op dit toernooi aanwezige VAR. De tweede goal van Bannis werd afgekeurd na buitenspel van assistgever Jayden Braaf (Manchester City).

Oranje geeft het weg

Het sterke eerste half uur kreeg geen vervolg. Tussendoor in het vervolg schoot Onder 17 tekort in zijn verdedigende discipline. Meermaals werden de Senegalezen gevaarlijk door laksheid. Aan de bal achterin (zo gaf Bogarde een grote kans weg) óf door niet met een man mee te lopen. Het gebeurde bij de uiteindelijk afgekeurde 1-1 en ook bij de grootste kans van Senegal op de 1-2, na 58 minuten spelen. Daarvoor incasseerde Oranje binnen een halve minuut na rust al de 1-1. Onder 17 mocht blij zijn dat de schade niet groter werd en er tegen het einde van het duel nog de mogelijkheid was om zelfs op voorsprong te komen.

Jayden Braaf raakte de paal, Bogarde schoot met de keeper uit zijn doel (na een corner) over. Kort daarop kreeg Senegal de voor oranje fatale penalty en werd het leed in blessuretijd nog erger.