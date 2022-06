Van Gaal gooit Oranje compleet om tegen Wales

Louis van Gaal heeft voor tien andere basisspelers als zaterdag voor het duel met Polen gekozen. Alleen Frenkie de Jong verschijnt opnieuw aan de aftrap. Vincent Janssen krijgt na bijna vijf jaar weer een kans in Oranje. Hij vormt de voorhoede met Noa Lang en Cody Gakpo.

Guus Til heeft geen basisplaats. De aanvallende middenvelder van Feyenoord kreeg weinig speeltijd in de vorige drie interlands. Hij mocht alleen in blessuretijd van het uitduel met Wales invallen. Gareth Bale verschijnt niet aan de aftrap in De Kuip. De sterspeler van Wales zit wel op de bank.

Nederland is halverwege de groepsfase koploper van poule 4 van de A-divisie van de Nations League. België en Polen volgen op 3 punten en spelen vanaf 20.45 uur tegen elkaar in Warschau. Wales heeft 1 punt. De winnaar van de poule strijdt volgend jaar tegen drie tegenstanders in een finaleronde om winst van de Nations League.

Opstellingen

Nederland: Cillessen; Teze, De Ligt en Martins Indi; Hateboer, Koopmeiners, De Jong en Malacia; Lang, Janssen en Gakpo.

Wales: Hennessey; Davies, Mepham, Rodon en Burns; Wilson, Smith, Ampadu en Thomas; Johnson en James.