Phillip Cocu haalt clubicoon Theo Janssen als assistent bij Vitesse

Cocu werd twee weken aangesteld als opvolger van de naar VfL Bochum vertrokken Thomas Letsch, maar heeft het tij nog niet kunnen keren in Arnhem. Vitesse staat zestiende met vijf punten uit acht duels, evenveel als de nummers zeventien en achttien, FC Emmen en FC Volendam. In de strijd tegen degradatie krijgt de oud-PSV-trainer nu steun van Janssen. Eerder haalde Cocu al Chris van der Weerden als assistent naar Arnhem. Die was werkzaam als assistent van ADO Den Haag-trainer Dirk Kuijt.

Janssen was als speler twaalf seizoenen actief voor Vitesse en speelde 289 officiële duels voor de Arnhemse club. Verder kwam de vijfvoudig Oranje-international uit voor KRC Genk, FC Twente en Ajax. Zowel in Enschede als in Amsterdam werd hij kampioen. Ook werd Janssen verkozen tot Voetballer van het Jaar.

Trots

Als assistent van Cocu krijgt Janssen als hoofdtaken de individuele begeleiding van spelers en de analyses van wedstrijden. Meerdere trainingen per week gaat Janssen de nieuwe hoofdtrainer bijstaan op het trainingsveld. „Theo beschikt over de benodigde competenties en heeft geel-zwart bloed”, laat technisch directeur Benjamin Schmedes in een reactie weten. „Zijn betrokkenheid past ook in het streven om de hoofdmacht en de opleiding dicht bij elkaar te brengen. Theo vormt met onder meer Nicky Hofs, coach van Onder 21, een brug binnen de club.”

Janssen is blij met de promotie. „Dit is een mooie stap in mijn ontwikkeling als trainer. Ik ben hier best trots op. Ik hoop dat we, met de steun van de supporters, de weg omhoog kunnen vinden op de ranglijst.”