Premium Het beste van De Telegraaf

’Er zijn nog drie prijzen te verdienen en we willen ze allemaal’ PSV zet prijzenjacht voort in Tel Aviv

Door wilber hack Kopieer naar clipboard

De PSV’ers bedanken het publiek na afloop van de met 1-0 gewonnen heenwedstrijd tegen Maccabi. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - De hele week stond de wedstrijd van PSV in de schaduw van het grote duel in het stadion van het licht tussen Benfica en Ajax in de Champions League. Toch is voor de Eindhovenaren, die in de beginfase van hun Europese tournee ook Lissabon aandeden, in het veel minder aansprekende Bloomfield Stadion van Tel Aviv nog wel wat te winnen.