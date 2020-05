Doelman Joe Hart lonkt naar het buitenland

„De Premier League is goed voor me geweest, maar ik ben klaar om m’n vleugels uit te spreiden”, zegt Hart in een interview in The Guardian. „Ik sta overal voor open. Ik denk dat ik voor veel clubs een goede ’vangst’ zou zijn. Ik ben transfervrij, ik heb ervaring en ben hongerig. Ik snap dat ik niet gelijk naar Real Madrid zal gaan. Maar ik ben m’n kwaliteiten niet verloren.”

Hart was jarenlang de nummer 1 onder de lat bij Manchester City, waarmee hij twee keer kampioen werd. Na de komst van trainer Pep Guardiola, in 2016, raakte hij echter z’n basisplaats kwijt. De keeper speelde op huurbasis voor de Italiaanse club Torino en bij West Ham United. In 2018 verhuisde Hart naar Burnley, waar hij nu Nick Pope voor zich moet dulden.