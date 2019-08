Italiaans avontuur lonkt voor Amrabat

Amrabat is ook dit seizoen bij Brugge veroordeeld tot een bijrol. In de eerste zes officiële duels van dit seizoen kwam hij slechts eenmaal in actie. Tegen KV Oostende speelde hij 81 minuten mee. Amrabat (22) verkaste twee jaar geleden van FC Utrecht naar Feyenoord en er bestonden hooggespannen verwachtingen van hem, maar die kon hij in Rotterdam-Zuid niet inlossen.

Omdat Amrabat in de loop van het seizoen op de bank terechtkwam, besloot hij afgelopen zomer Feyenoord te verruilen voor Club Brugge. Maar ook in Brugge wist de Marokkaanse international geen onomstreden basiskracht te worden, zodat een Italiaans avontuur wellicht uitkomt kan bieden.