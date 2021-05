Minuut stilte voor overleden Wouter Weylandt voor start Giro

Buitenland

Voormalig rechterhand van oud Sovjet-leider Gorbatsjov overleden

Jegor Ligatsjov, die in de nadagen van de Sovjet-Unie werd beschouwd als de rechterhand van leider Michail Gorbatsjov, is op 100-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Russische persbureau TASS. Ligatsjov overleed vrijdagavond in een ziekenhuis in Moskou en verschillende hooggeplaatste Russische p...