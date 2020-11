De weg van ’Machine Madueke’ bij PSV

Noni Madueke Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - In de allereerste weken onder trainer Roger Schmidt, schoot de 18-jarige Noni Madueke zowel op trainingen als in wedstrijden de netten kapot bij PSV. Juist het talent dat het kortst bij de selectie zat, maakte de meeste indruk. Inmiddels weet hij dat geduld een schone zaak is. Toch staat Madueke te trappelen van ongeduld op zijn weg tot een volwassen aanvaller, met de effectiviteit van een machine.