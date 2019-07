Teruggekeerde Afellay aanvoerder van PSV

„De manier waarop ’Ibi’ zich binnen de club gedraagt, is echt heel goed”, zei Van Bommel bij Veronica, kort voor de eerste wedstrijd tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. „Hij is een voorbeeld voor iedereen. Ook hoe hij zich mengt in de groep. Hij spreekt goed Spaans en vertaalt dus ook van alles.”

Afellay werd opgeleid in Eindhoven en groeide na zijn doorbraak ook al uit tot aanvoerder van de hoofdmacht. Via FC Barcelona, Schalke 04, Olympiakos en Stoke City is de middenvelder nu terug in Eindhoven. In eerste instantie alleen om na langdurig blessureleed weer fit te worden, maar het leidde zelfs tot een contract. Aangezien Afellay nog niet klaar is om wedstrijden te spelen, draagt Pablo Rosario voorlopig de aanvoerdersband. De 22-jarige middenvelder brak vorig seizoen door in het eerste van PSV en debuteerde al in Oranje.