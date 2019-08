Verstappen ondervindt ’pijnlijke situatie’ in kwalificatie

„We hebben het hele weekend al problemen als we meer vermogen willen zetten”, zei hij na afloop van de kwalificatie tegenover Ziggo Sport. „Dat hij dat niet doet, is wel echt jammer. Want op dit circuit heb je op het rechte stuk wel veel vermogen nodig. Nu verloor ik ten opzichte van Ferrari denk ik al meer dan een seconde. Dat is pijnlijk.”

Verstappen besloot de kwalificatie als vijfde. „Als je geen vermogen hebt, houdt het op”, aldus Verstappen. „Maar in de race zullen we daar zondag minder last van hebben en er daardoor wel dichter bij zitten. Ferrari zal te snel zijn, maar met Mercedes moeten we de strijd aan kunnen.”

