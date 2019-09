Visbeek weg bij ploeg van Kelderman

Waar Roy Curvers volgend seizoen zijn coureurskleding verruilt voor de outfit die de staf van Team Sunweb draagt, is het afwachten bij welke formatie ploegleider Aike Visbeek in 2020 werkzaam zal zijn.

De Noord-Hollander werd onmiddellijk na de Tour de France te verstaan gegeven dat hij niet langer meer met renners op pad hoefde. Een verschil van inzicht ligt ten grondslag aan de breuk. Dat is ook de reden dat hij in de Ronde van Spanje ontbreekt. Die race zou de in Zweden woonachtige Visbeek samen met Arthur van Dongen om onder anderen kopman Wilco Kelderman bij te staan.