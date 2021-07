Vitesse tegen Dundalk of Tallinn, Feyenoord mogelijk tegen Luzern

Mocht Feyenoord de tweede ronde overleven dan wacht in de derde ronde het Zwitserse FC Luzern. De Rotterdammers moeten in de tweede kwalificatieronde eerst nog in twee wedstrijden afrekenen met FC Drita uit Kosovo.

De wedstrijden in de derde ronde worden gespeeld op de donderdagen 5 en 12 augustus. Het tweeluik tussen Feyenoord en FC Drita is op 22 en 29 juli. Mochten een of beide clubs de derde ronde overleven dan zijn op 19 en 26 augustus de play-offs.

Feyenoord

Feyenoord komt tegen het Zwitserse Luzern Jordy Wehrmann tegen, die de jeugdopleiding van de Rotterdammers doorliep, en deze zomer de definitieve transfer maakte van Rotterdam naar de Zwitsers. De middenvelder speelde afgelopen seizoen al op huurbasis bij Luzern, dat bekerwinnaar werd en als vijfde eindigde in de Zwitserse competitie.

Feyenoord eindigde afgelopen seizoen ook op de vijfde plaats in de Eredivisie en plaatste zich via de play-offs voor de tweede voorronde van de Conference League.

Zowel Dundalk FC als Levadia Tallinn zit halverwege zijn competitie. Dundalk staat op de zesde plaats in de Ierse Premier League. De ploeg van manager Vinny Perth won afgelopen seizoen de nationale beker en werd derde in de Ierse league. Levadia Tallinn staat na zeventien wedstrijden eerste in de competitiestand van Estland. Daarmee is de club uit de Estse hoofdstad mogelijk op weg naar het tiende landskampioenschap in de clubgeschiedenis.