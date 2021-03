Noa Lang sprak nog niet met Frank de Boer: ’Nee hoor, geen teleurstelling’

„Nee hoor, helemaal niet”, zegt Lang tegenover de Belgische krant Het Laatste Nieuws. „Ik speel liever het Europees kampioenschap met Jong Oranje dan dat ik bij het grote Nederlands elftal misschien een keer mag invallen.” Jong Oranje speelt komende week de groepsfase van het EK en neemt het achtereenvolgens op tegen Roemenië, Duitsland en Hongarije.

In dezelfde periode start het Nederlands elftal de WK-kwalificatiereeks met wedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar. Lang zag dat onder meer Ryan Babel, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Donyell Malen en Calvin Stengs de voorkeur krijgen in het keurkorps van De Boer, met wie Lang nog niet sprak.

„Ik heb nog geen gesprek met de bondscoach gehad”, aldus Lang, die in 21 competitieduels voor Club Brugge al twaalf keer scoorde en met wie hij als eerste gaat eindigen in de reguliere eindstand in de Belgische competitie. „Maar natuurlijk wil ik uiteindelijk Oranje halen en wereldkampioen worden. Dat is duidelijk.”

