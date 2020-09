Droomdebuut voor Ronald Koeman bij FC Barcelona

Als kersverse trainer is het altijd even zoeken naar de juiste formatie. Ook voor Koeman is het puzzelen, maar de trainer koos voor zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van FC Barcelona voor de volgende elf namen: Neto, S. Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; S. Busquets, Frenkie de Jong; Messi, Coutinho, Fati; Griezmann.

Of dit het elftal is dat de prijzenkast van Barça weer gaat spekken wordt aan het einde van het seizoen bekend, maar de eerste horde - Villarreal - is in ieder geval met verve genomen.

Fenomeen Fati

In een leeg Camp Nou - in Spanje zijn er in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland nog geen supporters welkom in voetbalstadions - stond FC Barcelona na een kwartier spelen op voorsprong. Het supertalent Fati (17), dit seizoen officieel speler van de A-selectie, rondde de teruggetrokken voorzet van Alba fraai af (hard schot in het dak van het doel). Zo’n vijf minuten later was het opnieuw Fati met een treffer. Dit keer schoot hij uit een tegenaanval de bal met gevoel onder de keeper door, op aangeven van Coutinho.

Ansu Fati was in de eerste helft erg belangrijk met twee goals en een versierde strafschop. Ⓒ ANP/HH

Voor rust deelde Lionel Messi ook nog mee in de feestvreugde. De Argentijn schoot de door Fati versierde penalty ternauwernood binnen en tekende voor zijn eerste goal van het seizoen. Stand bij rust was overigens 4-0, omdat Pau Torres een voorzet van Messi in zijn eigen doel verwerkte.

Vuurwerk

Buiten het stadion werd vanaf het begin van de tweede helft voor een langere tijd vuurwerk afgestoken. Binnen de lijnen was hier weinig sprake van. Waar het knalde in de eerste helft, viel het spektakel in het tweede bedrijf nogal tegen.

Het leek meer het op Barcelona van vorig seizoen. Gering aantal uitgespeelde kansen, met traag spel en weinig bewegende spelers. Het verschil is wel dat de buit tegen Villarreal al lang en breed binnen was. Met een lang seizoen voor de boeg, heeft Koeman zijn mannen wellicht opgedragen de krachten te sparen.

Hoe dan ook is het avontuur van Koeman als trainer bij Barcelona positief begonnen. Een klinkende zege op Villarreal (4-0) kan de Nederlandse oefenmeester niet meer ontnomen worden. Op donderdag 1 oktober staat Koeman weer langs de lijn, dan moet hij zijn spelers uit bij Celta de Vigo naar de overwinning coachen.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in La Liga.

Bekijk ook: Droomdeal Sergiño Dest naar FC Barcelona reclame voor Ajax