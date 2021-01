Scorende Sheraldo Becker en Wout Weghorst in evenwicht; Bosz speelt gelijk

Becker is uitstekend aan het nieuwe jaar begonnen. Maakte hij in de dertien speelronden voor de winterstop slechts een treffer, in het nieuwe kalenderjaar staat de teller al op twee. Na zijn goal vorige week tegen Werder Bremen was het nu weer raak. In de tweede minuut liet hij nog een dot van een kans liggen, maar na een halfuur was het wel bingo. Met rechts knalde hij de bal heerlijk in de bovenhoek. Daarmee maakte hij de treffer van Renato Steffen ongedaan.

Union Berlin kwam na rust ook op voorsprong via Robert Andrich. Dit gebeurde direct na een rode kaart voor Wolfsburg van Maximilian Arnold. Toch kwamen de tien man terug in de wedstrijd. Weghorst mocht aanleggen vanaf elf meter en faalde niet bij dit buitenkansje. De spits redde daarmee een punt voor zijn ploeg, want het tiental van Wolfsburg wist in het restant van de wedstrijd stand te houden.

Uitglijder Bosz met Leverkusen

Bayer Leverkusen heeft verzuimd om in te lopen op Bayern München. Bij een overwinning was de club op twee punten gekomen van ’Der Rekordmeister’. Tegen Werder Bremen bleven Peter Bosz en basisklant Daley Sinkgraven op een 1-1 gelijkspel steken. Ömer Toprak bezorgde de bezoekers de drie punten door in de fase direct na rust te scoren. Twintig minuten voor tijd trok Patrick Schick de stand gelijk, maar hij kon daarmee het derde puntenverlies op rij voor Leverkusen niet voorkomen.

Ondertussen won Schalke 04 voor het eerst sinds 17 januari 2020 weer een competitieduel. Thuis tegen TSG Hoffenheim ging het eindelijk eens goed voor de club uit Gelsenkirchen. Matthew Hoppe was het goudhaantje voor Schalke. Tijdens de 4-0 overwinning nam hij drie treffers voor zijn rekening. Opmerkelijk was dat Amine Harit bij alle drie de goals de aangever was. Harit maakte zelf nog het vierde doelpunt.

Jean-Paul Boëtius en Jerry St. Juste hebben geen punten overgehouden aan dit Bundesliga-weekend. Met Mainz 05 verloren ze met 0-2 van Eintracht Frankfurt, dankzij twee rake strafschoppen van André Silva.

