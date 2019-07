Kruijswijk: ’Het wordt een spannende Tour’

„Ik had best een goed gevoel. Het eerste gedeelte was vooral mijn stuk, het laatste vlakke stuk is voor mij ook lastig. Tot het tweede tussenpunt was het heel goed. Ik had daarna ook wel verwacht tijd in te leveren”, analyseerde Kruijswijk tegenover de NOS zijn race tegen de klok. De kopman van Jumbo-Visma moest uiteindelijk 45 seconden toegeven op Alaphilippe, die verrassend de individuele tijdrit over 27,2 kilometer in Pau won.

Alaphilippe versloeg topfavoriet Thomas en pakte zelf veertien tellen op de regerend Tourwinnaar. Kruijswijk verloor in totaal 31 seconden op Thomas.

Steven Kruijswijk Ⓒ BSR Agency

