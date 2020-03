Sean Klaiber staat niet alleen in zijn verdriet: deze lotgenoten misten ook finale

Sean Klaiber moet de bekerfinale met FC Utrecht aan zich voorbij laten gaan. Ⓒ ANP Sport

Utrecht - Diep bedroefd was FC Utrecht-verdediger Sean Klaiber, toen hij in de slotfase van de meeslepende halve finale in de TOTO KNVB-beker de gele kaart ontving, waardoor hij nu geschorst is voor de finale op 19 april in De Kuip. Extra zuur voor de rechtsback is dat hij in 2016, toen FC Utrecht de bekerfinale speelde (en verloor) van Feyenoord, ook al vanaf de tribune moest toekijken, toen vanwege een blessure. Gedeelde smart is halve smart, want Klaibers lot is allerminst een uitzondering. Al heel wat collega’s gingen hem voor. Een overzicht van pechvogels, die in het zicht van de finale tegen een schorsing aan liepen.