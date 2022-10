Liverpool beleeft dramatische generale voor Ajax, Haaland weer op schot

De speler die Nottingham zaterdagmiddag in vuur en vlam zette, was een oude bekende. Taiwo Awoniyi, in het verleden met NEC in de Eredivisie spelend, tekende halverwege tien minuten na rust voor de enige goal van de wedstrijd. Uit een door Joe Gomez dom weggegven vrije trap raakte Awoniyi eerst de paal, maar in de rebound was er voor Alisson Becker geen houden meer aan.

Eigen succes

Virgil van Dijk kreeg al in de eerste helft een grote kans op de openingstreffer, maar de centrale verdediger wilde de bal voor koppen op Roberto Firmino, in plaats van in kansrijke positie voor eigen succes te gaan. Na de 1-0 van Awoniyi was er in de slotfase nog een grote kopkans voor invaller Trent Alexander-Arnold, maar doelman Dean Henderson stond op zijn post.

In de laatste vijf minuten kreeg Van Dijk nóg twee enorme mogelijkheden op de 1-1. Bij de eerste kans wilde hij de bal met zijn linkerbeen terugleggen en verdween het leer voorlangs, maar de kopbal die hij even later uit een corner produceerde, had een goal móeten zijn. Henderson lag echter opnieuw uitstekend in de weg en stelde de winst voor Nottingham (dat de laatste plaats verliet) veilig.

Klopp: ’Dit breekt je op’

„We hebben zes kansen gehad, maar niet gescoord”, zei Klopp. „Daarnaast geven we die tegentreffer te simpel weg. Dan wordt het lastig om zo’n wedstrijd nog te winnen.” De ploeg van Klopp speelde naast de drie nederlagen ook al vier keer gelijk in de Premier League. „We hebben door al die blessures best een smalle selectie”, zei Klopp, die geen beroep kon doen op Arthur Melo, Diogo Jota, Luis Diaz, Ibrahima Konaté, Joël Matip en Naby Keita. „En we hebben de laatste wedstrijden steeds diep moeten gaan”, doelde de Duitse coach op de nipte overwinningen van afgelopen week op Manchester City (1-0) en West Ham United (1-0). „Dat breekt een keer op. Toch zullen we het voorlopig met deze spelers moeten doen.” Klopp heeft goede hoop dat Thiago Alcantara en Darwin Nuñez woensdag in de Johan Cruijff ArenA inzetbaar zijn.

Liverpool blijft op de zevende plaats in de Premier League steken, en kan de achterstand op de top-4 ploegen later dit weekend verder zien oplopen. Woensdag gaat Van Dijk met zijn ploeggenoten op bezoek bij Ajax en in de Johan Cruijff ArenA kan Liverpool overwintering in de Champions League veilig stellen. Daarvoor heeft het aan een punt genoeg.

Weer twee keer Haaland

Erling Haaland heeft Manchester City ook aan een thuiszege op Brighton & Hove Albion geholpen (3-1). De Noorse spits scoorde tweemaal. Hij maakte de 1-0 en 2-0.

De 22-jarige Haaland vierde zijn zestiende en zeventiende competitietreffer. Hij maakte dit seizoen ook al vijf doelpunten in de Champions League. Manchester United heeft in alle officiële duels van dit seizoen vooralsnog één keer minder gescoord (21) dan Haaland in zijn eentje.

Nog maar eens twee goals van Haaland. Ⓒ ANP/HH

Leandro Trossard maakte de 2-1 voor Brighton. Kevin De Bruyne bepaalde in de 75e minuut de eindstand. Trainer Pep Guardiola is voorzichtig met Haaland en haalde hem na de 3-1 naar de kant. Joël Veltman had weer een basisplaats bij Brighton.

City verkleinde met de zege de achterstand op koploper Arsenal tot 1 punt. De club uit Londen speelt zondag nog een uitwedstrijd tegen Southampton.

Everton won de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (3-0). Dominic Calvert-Lewin, Anthony Gordon en Dwight McNeil scoorden voor de thuisploeg. Jaïro Riedewald zat de hele wedstrijd op de bank bij Crystal Palace.

