Klaas-Jan Huntelaar duikt op bij Vitesse

Huntelaar sluit aan bij Vitesse onder 21, het elftal dat in handen is van voormalig Vitesse- en Feyenoord-speler Nicky Hofs. De stage van Huntelaar duurt voorlopig tot aan de winterstop.

De spits, die op twee EK’s en twee WK’s met het Nederlands elftal actief was, sloot afgelopen zomer zijn carrière af bij Schalke 04. Tijdens zijn snuffelstage bij Vitesse gaat de oud-aanvaller, wiens zoon bij Vitesse in de jeugd speelt, kijken of het trainersvak iets voor hem is.