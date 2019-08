Van Gerwen overleeft 4 matchdarts, Van Barneveld ook moeizaam door

Van Gerwen ging in zijn partij tegen tegen Kyle Anderson langs het randje van de afgrond. Mighty Mike overleefde vier matchdarts tegen Kyle Anderson en trok de partij uiteindelijk met 6-5 naar zich toe. Van Gerwen, die vorige week de Melbourne Darts Masters op zijn naam schreef, dwong de beslissende elfde leg af na een knappe 164 finish.

Ook Van Barneveld moest tot het uiterste gaan. De 52-jarige Hagenaar, die zijn allerlaatste World Series-toernooi speelt, won met 6-5 van Cody Harris uit Nieuw-Zeeland.

„Wow, dat was op het nippertje”, aldus Barney na de wedstrijd. „Nadat ik met 3-1 was voor gekomen bleef ik maar missen en missen en gaf hem de kans terug te komen. Na die 161 voelde ik me prima en ik dacht dat ik de wedstrijd op zak had, maar toen pakte hij een 150-finish. Ik ben gewoon erg blij dat ik heb gewonnen en dat ik morgen mag terugkomen.”

Zaterdag gooit Van Barneveld tegen Daryl Gurney. Van Gerwen treft Gary Anderson.

Uitslagen eerste ronde

James Wade 6-5 Craig Caldwell

Ben Robb 6-4 Simon Whitlock

Daryl Gurney 6-2 David Platt

Rob Cross 6-2 Warren Parry

Gary Anderson 6-3 Haupai Puha

Peter Wright 6-1 Damon Heta

Michael van Gerwen 6-5 Kyle Anderson

Raymond van Barneveld 6-5 Cody Harris