KNVB dreigt met tuchtzaak bij niet naleven coronaprotocollen door clubs

De spelers van Ajax komen het veld op voor het duel met FC Groningen in een leeg stadion. Zaterdag en zondag wordt er weer gespeeld in de Eredivisie. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na vijf afgelaste wedstrijden in korte tijd heeft de KNVB de clubs nadrukkelijk gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid bij het naleven van de coronaprotocollen. Als duidelijk wordt dat clubs daarbij in gebreke zijn gebleven, waardoor wedstrijden niet door kunnen gaan, kunnen clubs in de toekomst tuchtrechtelijk worden aangepakt. Met een boete of zelfs een reglementaire nederlaag als mogelijke uitkomst.