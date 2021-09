Donyell Malen dolblij na eerste goal voor Borussia Dortmund: ’Daar leef je voor’

Vlak voor rust was het raak voor Malen. Op aangeven van Jude Bellingham tekende de Nederlander voor het enige doelpunt van de avond: 1-0. „Daar leef je voor als spits”, reageerde Malen na de wedstrijd bij Amazon Prime. „Je eerste doelpunt maken is belangrijk, ik kan niet gelukkiger zijn. Het is een geweldig gevoel, ik ben erg blij dat ik gescoord heb en het team heb geholpen. Dit is een belangrijke zege.”

De UEFA riep de voormalig speler van PSV uit tot Man of the Match.