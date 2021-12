Olympische medaillewinnaars Abdi Nageeye en Bashir Abdi doen mee aan Marathon Rotterdam

De Nederlander en de Belg vergaarden afgelopen zomer wereldfaam op de Olympische Spelen in Tokio, waar Nageeye naar het zilver snelde en hij Abdi in zijn kielzog opzweepte naar de bronzen plak.

Beiden zijn geboren in Somalië en inmiddels goede vrienden van elkaar. Nageeye liep al vaker de klassieker in Rotterdam; in 2019 zette hij het Nederlands record op de 42,195 kilometer op 2.06.17. Abdi scherpte dit najaar in de laatste editie het Europees record aan met een tijd van 2.03.36.

„Wij zijn blij en trots dat deze twee toppers én smaakmakers op 10 april in Rotterdam aan de start staan. De marathon is pas over vier maanden, maar is zeker iets om nu al naar uit te kijken”, zegt Remco Barbier, de nieuwe directeur van de marathon van Rotterdam.