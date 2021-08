Ajax nog niet helemaal gewend aan de komst van Steven Berghuis

Voetbal

Live Eredivisie: FC Twente en Ajax doelpuntloos de rust in

Ajax opent om 12.15 uur de voetbalzondag. De Amsterdammers gaan op bezoek in Enschede waar FC Twente de tegenstander is. Later op de middag (14.30 uur) treft Feyenoord in eigen huis Go Ahead Eagles. De voetbalzondag wordt om 16.45 uur afgesloten met het duel tussen Vitesse en Willem II.