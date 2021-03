Erling Braut Haaland knalt Dortmund door in Champions League en schrijft historie

Het ticket voor de volgende ronde kwam Dortmund niet aanwaaien. Met name in de eerste helft drong Sevilla flink aan. De ploeg van Julen Lopetegui was veel aan de bal en zocht nadrukkelijk naar de gewenste openingstreffer, maar het bleek tevergeefs.

Tien minuten voor rust kregen de gasten het deksel op de neus na slecht uitverdedigen en was het Haaland, die de 1-0 voor zijn rekening nam. Na een fout in de Spaanse opbouw belandde de bal binnen enkele passes bij Marco Reus. De Duitse aanvoerder leverde een puntgave assist af, waarna Haaland de bal alleen maar hoefde binnen te tikken.

Erling Haaland bedankt Marco Reus voor diens assist. Ⓒ EPA

Doldwaze minuten

Kort na de rust kwam Dortmund na zes doldwaze minuten op 2-0. Een doelpunt van (wie anders dan) Haaland werd in de 48e minuut afgekeurd, omdat hij een aanval eerder in het strafschopgebied naar de grond was gewerkt. Scheidsrechter Cüneyt Çakir keurde het doelpunt daarom af en legde de bal op de stip.

Haaland schaarde zich achter de bal, maar zag zijn inzet worden gekeerd door Sevilla-doelman Bono. Even later bleek echter dat de Marokkaanse goalie te vroeg van zijn lijn was gestapt. Bij zijn tweede poging koos Haaland, net als Bono, dezelfde hoek, maar dit keer kwam de goalie nipt tekort en verscheen de 2-0 - het was inmiddels de 54e minuut - alsnog op het scorebord.

Luuk de Jong en Sevilla werden dinsdag uitgeschakeld door Borussia Dortmund. Ⓒ EPA

Luuk de Jong

Luuk de Jong, in de 60e minuut ingevallen, speelde ruim twintig minuten voor tijd een hoofdrol bij de aansluitingstreffer van Sevilla. De Nederlandse spits in Spaanse dienst werd ruim twintig minuten voor tijd naar de grond geduwd door Emre Can, waarna Cakir opnieuw een penalty gaf. Verwoestend hard en via de onderkant van de lat schoot Youssef En-Nesyri raak. De Avond van Haaland kwam ondanks een rake kopbal van En-Nesyri in blessuretijd uiteindelijk niet meer in gevaar. Een 2-2 gelijkspel was voor Dortmund voldoende om verder te bekeren. Verdediger Karim Rekik bleef bij Sevilla op de bank.

Jongste speler

In de Champions League staat Haaland nu op het ongekende aantal van 20 treffers, terwijl hij als speler slechts 14 keer de magische hymne aan mocht horen. Door zijn goals tegen Sevilla is Haaland nu de jongste speler ooit in het miljoenenbal met 20 treffers.

Bovendien is de Scandinaviër de enige speler die er tot dusver in is geslaagd om vier Champions League-duels op een rij (minstens) twee keer te scoren. Ook in de heenwedstrijd in Spanje en in de groepsfase tegen Club Brugge was het giga-talent telkens twee keer trefzeker.