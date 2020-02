Ajax denkt aan voetbalschool op Curaçao

Ajax sloot vorige maand al een sponsorovereenkomst met Curaçao, dat sindsdien op de mouw van de shirts van de spelers van de landskampioen staat. Ajax werkt op het gebied van jeugdopleiding al samen met Guangzhou R&F FC (China), Sagan Tosu (Japan) en Sydney FC (Australië). De club wil graag aanhaken bij de Europese top en zoekt in het buitenland naar inkomsten. Ajax heeft ook een kantoor geopend in New York en heeft een meerderheidsbelang in de Zuid-Afrikaanse club Ajax Cape Town.

Ajax zal Curaçao jaarlijks bezoeken, dat is in de sponsordeal opgenomen. Volgens minister McWilliam zijn vertegenwoordigers van het Curaçaose toerismebureau en voetbalclub Jong Holland op dit moment in Colombia om met een club uit Medellín over een oefenwedstrijd tegen Ajax te spreken.

De minister kreeg de afgelopen weken kritiek op de sponsordeal met Ajax, die jaarlijks bijna 2 miljoen euro zou kosten. Volgens McWilliam is de overeenkomst goed voor het toerisme op het eiland. „En dat is het belangrijkste doel voor mij als minister.”

Ajax laat weten dat het met meer buitenlandse clubs over een samenwerkingsverband spreekt. „Er is interesse vanuit Jong Holland en daarom zijn we in gesprek gegaan, maar dat doen we met meer clubs in de wereld”, reageert een woordvoerder. „Het is nu nog te pril om er meer over te zeggen.”