Sensatie op Australian Open: titelverdediger Nadal ligt eruit

Door onze telesportredactie

Rafael Nadal kwam er niet aan te pas tegen Mackenzie McDonald. Ⓒ ANP/HH

Een daverende verrassing op de Australian Open. Rafael Nadal ligt eruit. De Spaanse titelverdediger raakte in zijn wedstrijd tegen Mackenzie McDonald in de tweede set geblesseerd en verloor uiteindelijk in drie sets: 6-4 6-4 7-5.