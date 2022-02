Premium Het beste van De Telegraaf

’Carnavalsverbod’ uitvak Dordrecht: ’Natuurlijk is een vak vol apenpakken leuk, maar…’

Door Jimmy Leenders Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP Pro Shots

DORDRECHT - Supporters van MVV die van plan waren vrolijk uitgedost de wedstrijd van hun club op bezoek bij FC Dordrecht te bezoeken, hebben pech. De Zuid-Hollandse gastheer is onverbiddelijk: carnavalskleding is vrijdagavond verboden. Is dat niet wat overdreven?