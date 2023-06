Michael van Gerwen trekt Premier League-succes door op ’iconische plek’

In de halve finale had Van Gerwen het nog een stuk lastiger gehad. Toen ontdeed hij zich moeizaam van Rob Cross met 7-6. Smith won in diezelfde ronde met dezelfde score van Luke Humphries, maar wist in de finale niets in te brengen tegen Mighty Mike. De Nederlander had aan een gemiddelde van 91,01 genoeg tegen de nummer 68 van de wereld.

Na afloop toonde Van Gerwen zich in zijn nopjes met zijn zege in het beroemde Madison Square in New York. „Ik heb nog nooit een titel gewonnen op zo’n iconische plek. Deze kan ik dus ook weer afstrepen”, aldus de drievoudig wereldkampioen. „Op mijn bucketlist staat wellicht nog Wembley, maar ik betwijfel of we daar ooit zullen gaan spelen.”