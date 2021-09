Robin Pröpper bezorgt FC Twente op schitterende wijze drie punten

door Jeroen Kapteijns

FC Utrecht-trainer René Hake had dezelfde ploeg het veld ingestuurd als twee weken geleden bij de overtuigende zege op Feyenoord. Het team van Hake had in die wedstrijd veel indruk gemaakt en kon terugkijken op een alleszins behoorlijke competitiestart met ook een zege op Sparta en een gelijkspel in het uitduel met FC Groningen.

Waar FC Utrecht voor de interlandperiode een zeer positieve ervaring had gehad, ging FC Twente met een kater de break in. Op bezoek bij SC Cambuur werd met 2-0 verloren, waardoor het na drie speelronden nog wachten was op de eerste competitiezege van dit seizoen voor de ploeg van trainer Ron Jans. Bovenop de teleurstellende competitie-aftrap kwam de afgelopen weken een corona-uitbraak, waardoor de trainingsschema’s van Jans flink in de war werden gestuurd.

Representatief elftal

Uiteindelijk viel de schade mee en kon Jans een representatief elftal het veld insturen tegen FC Utrecht. In vergelijking met het optreden tegen SC Cambuur waren er vier noodzakelijke wijzigingen. Luka Ilic (geschorst), Queensy Menig (in de tussentijd verkocht aan Partizan Belgrado) en Jayden Oosterwolde en Gijs Smal (beiden absent). De hiaten werden opgevuld met routinier Wout Brama, de van 1.FC Köln gehuurde buitenspeler Dimitris Limnios en de jeugdspelers Daan Rots en Mees Hilgers.

Ondanks de recente moeilijkheden kwam FC Twente in de sfeervolle Grolsch Veste overtuigend uit de startblokken. De thuisploeg wist FC Utrecht goed onder druk te zetten en de eerste kansjes waren voor de ploeg van trainer Ron Jans.

Ⓒ ProShots

Daarna ontwikkelde zich een op en neer gaande wedstrijd met kansen over en weer. Het dichtst bij een goal was de nieuwe Griekse spits Tasos Douvikas van FC Utrecht die net voor rust de bal vanuit de draai precies op de kruising knalde. Maar veel gaven beide clubs elkaar niet toe, waardoor de 0-0 ruststand niet onlogisch was.

De wedstrijd ontwikkelde zich tot een voetbalgevecht met de nodige overtredingen en onderlinge irritaties. Er zijn nogal wat dwarsverbanden tussen beide clubs met aan FC Utrecht-zijde de ex-FC Twente-spelers Willem Janssen, Hidde ter Avest en Adam Maher en ex-FC Twente-trainer Hake. Bij FC Twente hebben Giovanni Troupée en Ricky van Wolfswinkel dan weer een verleden in de Domstad.

Bij FC Utrecht deed in deze wedstrijd het gemis van Gyrano Kerk, de net voor het einde van de transferwindow aan Lokomotiv Moskou verkochte aanvaller, zich voelen. Waar zijn opvolger Moussa Sylla het goed deed tegen Feyenoord, kwam de Fransman ditmaal minder uit de verf en de snelheid in de diepte, die Kerk als groot wapen had, werd dit keer node gemist.

Omzettingen Hake

Na een uur deed Hake een omzetting door met Mimoun Mahi een frisse aanvaller erbij te zetten en Bart Ramselaar terug te halen naar het middenveld in plaats van Quinten Timber. Het leverde een fase op waarin FC Utrecht wat meer druk kon ontwikkelen op FC Twente, maar het doelpunt bleef uit. De eerste echt grote kans van de tweede helft was echter voor FC Twente. Nadat Jans een driedubbele wissel hadden gedaan trokken de ingebrachte Virgil Misidjan en Manfred Ugalde. Die laatste, een jeugdige Costaricaanse spits, plaatste de bal net naast.

De topversterkingen Ricky van Wolfswinkel en Michel Vlap hadden het veld inmiddels verlaten. De spits en aanvallende middenvelder hebben de juiste vorm nog niet te pakken na de afgelopen seizoenen in het buitenland niet frequent gespeeld te hebben.

Een andere topversterking van FC Twente, de transfervrij van PSV overgenomen Lars Unnerstall, bewees in het restant van de wedstrijd zijn grote waarde door als winnaar uit de strijd te komen in een één-tegen-éénsituatie met FC Utrecht-invaller Mahi. In de 87e minuut leek het dubbeltje toch weer de kant van FC Twente op te vallen, maar Robin Pröpper kreeg de bal niet het doel in gewerkt. Maar de van buurman Heracles Almelo overgekomen verdediger zou alsnog zijn moment krijgen. Vanaf de rechterflank krulde hij de bal schitterend in de bovenhoek boven FC Utrecht-doelman Maarten Paes en gaf daarmee het startsein voor een groot feest in de Grolsch Veste.