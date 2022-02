Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: ’PSV kreeg onder Roger Schmidt nooit een gezicht’

Door Wim Kieft

Het tijdperk Roger Schmidt heeft PSV eigenlijk niets opgeleverd. Om in de Eredivisie als tweede te eindigen achter Ajax is best acceptabel, maar Europees vielen de resultaten tegen. Erger, het elftal van PSV van Schmidt heeft nooit een gezicht gekregen. Terwijl juist dat de bedoeling was van PSV bij het strikken van deze trainer. Het voetbal dat hij voorstond, is er niet uitgekomen. Na z’n eerste seizoen gooide hij z’n zogezegd revolutionaire spelsysteem overboord, terwijl dat toch één van de argumenten was van PSV om Schmidt binnen te halen.