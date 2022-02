Heracles Almelo rekent dankzij uitstekende goal af met FC Utrecht

Bij FC Utrecht stond Willem Janssen weer in de basis. De captain van de Domstedelingen speelde vorige week zijn 400e Eredivisie-duel en kondigde kort daarop zijn pensioen aan. Zijn ploeg had de betere start, maar uiteindelijk waren de spaarzame kansjes voor rust allemaal voor Heracles.

Nikolai Laursen werd bij de grootste kans nog teruggevlagd vanwege buitenspel, maar ook Kaj Sierhuis had een behoorlijke kans. Bij een goed aangesneden hoekschop liep hij niet goed tegen de bal aan, anders was het zeer waarschijnlijk raak geweest voor de gastheren.

Nog geen anderhalve minuut na de start van de tweede helft was Utrecht al gevaarlijker dan in het hele eerste bedrijf, nadat Djevencio van der Kust het aluminium raakte. Nog in dezelfde aanval kreeg ook de andere Utrecht-back een goede schietkans, maar Mark van der Maarel mikte over. Het bleek de opmaat naar een stuk leukere tweede helft, want ook Heracles kreeg via Sierhuis al snel een goede kans, waarna Bilal Başacıkoğlu een spectaculaire omhaal in huis had.

Milan Rente speelt de bal terug op zijn keeper. Ⓒ ProShots

Aan de andere kant was Henk Veerman gevaarlijk met een van richting veranderd schot. De spits kreeg zelfs nog twee schietkansen, maar steeds was het niet raak. Utrecht werd beter en beter, maar slaagde er niet in om Janis Blaswich te passeren. De goalie, vorige week al goed voor een gestopte strafschop van Dusan Tadic tegen Ajax, maakte in enkele tellen twee uitstekende reddingen met zijn voet op lage schoten van Sander van de Streek en Janssen.

De storm van Utrecht ging daarna liggen en Heracles knokte zich vervolgens via een knappe aanval naar de openingstreffer. De inspeelpass van Başacıkoğlu was uitstekend en de actie en afronding van Sierhuis waren van gelijke kwaliteit. Ook het voorbereidende werk van Noah Fadiga mocht er wezen. Trainer René Hake probeerde nog wel wat af te dwingen door enkele aanvallende wissels, maar nog een fase met de grote kansen voor de bezoekers lag er niet meer in het verschiet.

Door de overwinning stijgt Heracles, dat in de slotfase nog wel Sierhuis zag uitvallen met een op het oog nare blessure, voorlopig van plek 15 naar 12. FC Utrecht blijft zevende.