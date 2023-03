Ajax staat voor schut in UEFA Youth League

De Amsterdammers reisden door de aanwezigheid van de Jong Ajax-spelers Olivier Aertssen, Silvano Vos, Tristan Gooijer en Jaydon Banel met een versterkte selectie naar Portugal, maar Peereboom en zijn spelers maakten de Amsterdamse jeugdopleiding te schande.

Het was een wonder dat de superieure thuisclub bij rust slechts met 1-0 leidde, door een wonderschone treffer van Abdul Issahaku. Pas nadat Issahaku (2), Rodrigo Ribeiro en Mateus Fernandes het verschil op vijf brachten (5-0), deed Gooijer iets terug (5-1). Het enorme krachtsverschil en de oorwassing zouden in Amsterdam alle alarmbellen moeten laten afgaan.