Coronavirus teistert Benoît Paire: Roland Garros in gevaar

Paire kwam gek genoeg woensdag toch in actie in de eerste ronde van het Duitse toernooi. Hij testte namelijk in aanloop naar de partij tegen de Noor Casper Ruud negatief. De Franse nummer 25 van de wereld trok zich in de tweede set terug en gaf vermoeidheid op als reden.

Toernooiarts Volker Carrero moest uitleg geven waarom Paire ondanks de twee eerdere positieve testen toch de baan op mocht. „Het is niet ongebruikelijk dat mensen die het virus al hebben gehad, opnieuw positief testten. Het betekent niet dat ze besmettelijk zijn”, zei hij.

De 31-jarige Paire begrijpt er niets meer van. „Ik testte negatief voordat ik de Verenigde Staten verliet, testte ook negatief voor het toernooi in Rome vorige week en nu dan twee keer positief. Ik snap er niets van. Ik ben gewoon moe en wil het liefst naar huis. Ik weet alleen niet of de vermoeidheid door het virus komt of van tien dagen in een hotelkamer in quarantaine zitten. Ik heb amper kunnen trainen. Mentaal is dit zwaar en ik twijfel of ik naar Roland Garros ga. Ben benieuwd hoe dan de test uitvalt.”