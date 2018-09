Bayern spaart goalgetter voor clash met Bosz

De Poolse spits heeft een lichte spierblessure en blijft thuis. Kingsley Coman stapte maandagochtend wel met de selectie in het vliegtuig naar Glasgow, al is het nog onzeker of de Franse aanvaller kan meedoen op Celtic Park.

Lewandowski ging zaterdag in de gewonnen topper tegen RB Leipzig (2-0) kort voor rust naar de kant. De Pool had kort daarvoor de tweede treffer van Bayern voor zijn rekening genomen, zijn tiende doelpunt dit seizoen in de Bundesliga. "Het leek op kramp'', zei Lewandowski over de pijnscheut in zijn bovenbeen.

Trainer Jupp Heynckes wil geen risico nemen met zijn topschutter, ook met het oog op de volgende topper in de Bundesliga, zaterdag tegen Borussia Dortmund. Bayern heeft drie punten voorsprong op de ploeg van trainer Peter Bosz.

Bij afwezigheid van Lewandowski en de eveneens geblesseerde Thomas Müller speelt Arjen Robben in Schotland mogelijk als een verkapte centrumspits. Hij deed dat één keer eerder, onder trainer Pep Guardiola in de bekerfinale van 2014 tegen Dortmund. De Nederlandse oud-international scoorde destijds in extra tijd de 1-0.

"Ik weet niet wie er in de spits speelt'', zei Robben bij vertrek. "Misschien bedenkt de trainer wel iets verrassends. Er zijn echt wel een paar spelers in onze selectie die deze positie kunnen bekleden, maar veel kandidaten hebben we niet. En ja, misschien is het wel iets voor mij."

Voor de zekerheid heeft Heynckes ook de achttienjarige Manuel Wintzheimer meegenomen, de spits van de A-jeugd.