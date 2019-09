Dreun voor Roglic in spektakelrit Vuelta

In het begin van de koers miste de coureur van Jumbo-Visma een belangrijke slag waardoor Roglic niet in een kopgroep van bijna 50 renners zat. Uit de top tien waren alleen Nairo Quintana (Movistar) en Wilco Kelderman (Sunweb) bij de les. Vrij snel na het lossen van het startschot maakte de groep zich los van het peloton. Het gat liep vervolgens razendsnel op.

Na 75 kilometer bedroeg de voorsprong van de vluchters al ruim vier minuten. Roglic begon de dag met een voorsprong van 7 minuten en 43 seconden op Quintana en 10 minuten en 34 seconden op Kelderman. Met nog 80 kilometer voor de boeg was de voorsprong van de grote groep inmiddels opgelopen tot ruim 6 minuten, maar daarna slonk die langzamerhand weer. Lange tijd bleef Roglic op een achterstand rijden van ruim 5 minuten. Na een kilometer of 30 was daar weer een minuut van afgesnoept. De laatste kilometers liep de achterstand voor Roglic toch weer wat op, maar zijn leiderstrui kwam niet meer in gevaar.

Bekijk hier de stand in het algemeen klassement van de Vuelta a España.

Quintana maakte een flinke sprong in het algemeen klassement. De 29-jarige Colombiaan klom van de zesde plaats naar de tweede plek in de rangschikking, op 2 minuten en 24 seconden van Roglic.

Kelderman wist in het algemeen klassement twee plekken te klimmen. De Nederlander staat nu zesde op 5 minuten en 5 seconden achter de rodetruidrager.

Wilco Kelderman Ⓒ BSR Agency

Ritzege Gilbert

De ritzege werd een prooi voor Philippe Gilbert. De 37-jarige Belg wist op het laatste stuk, dat flink omhoogging, de voor de winst sprintende Ier Sam Bennett nog te achterhalen. Voor Gilbert was het zijn tweede zege in deze Vuelta. Eerder won hij de twaalfde rit.

Bekijk hier de stand in het algemeen klassement van de Vuelta a España.