Robin Frijns en Racing Team Nederland juichen in Bahrein

Door die overwinning voert WRT de algemene stand nu ook aan. Volgende week is de laatste race van het zogeheten WEC-seizoen. Wederom in Bahrein, maar dan duurt de wedstrijd acht in plaats van zes uur.

Racing Team Nederland finishte in Bahrein als vijfde in de LMP2-klasse, maar als eerste bij de Pro-Am-auto’s. In dat klassement gaat het team van Frits van Eerd, Giedo van der Garde en Job van Uitert nu weer aan de leiding.

Giedo van der Garde, Frits van Eerd en Job van Uitert

De algehele zege ging in Bahrein naar een van de twee Hypercars van Toyota, met Mike Conway, Kanui Kobayashi en José Maria Lopez. Zij wonnen eerder dit jaar ook de prestigieuze 24 Uur van Le Mans, net als het team van Frijns in de LMP2-klasse.