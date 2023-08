Ajax treft Astana of Ludogorets in play-offs Europa League

Bij Ludogorets zou Ajax een oud-speler treffen in de persoon van Sergio Padt. De doelman speelde in de jeugdopleiding van de Amsterdammers.

Zowel Astana als Ludogorets werd onlangs uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League. De regerend kampioenen van respectievelijk Kazachstan en Bulgarije gaan nu verder in de voorrondes van de Europa League. Dinsdag vindt in Astana hun eerste duel plaats, de return in Bulgarije is volgende week donderdag.

Als Ajax de play-off niet overleeft, debuteert de ploeg van trainer Maurice Steijn dit seizoen in de groepsfase van de Conference League, het toernooi waarin AZ vorig seizoen tot de halve finale reikte.

Ajax sloot zondagmiddag de voorbereiding op het nieuwe seizoen af met een 3-1 nederlaag tegen Borussia Dortmund.