Oud-Ajacied Neres probeert Oekraïne per trein te verlaten

De Brazilianen riepen de afgelopen dagen hun regering op om hen zo snel als mogelijk weg te halen uit Oekraïne. Neres, die in januari voor minimaal 12 miljoen euro verhuisde van Ajax naar de Oekraïense club Sjachtar Donetsk, verbleef de afgelopen dagen in een hotel in Kiev, de stad die wordt aangevallen door Rusland.

De Braziliaanse tv-zender Globo heeft op de website een filmpje geplaatst met een geëmotioneerde Maria, de vrouw van voetballer Marlon van Sjachtar Donetsk. „We gaan hier nu weg”, zegt ze, terwijl tranen over haar wangen stromen. „De ambassade heeft laten weten dat er hier drie treinen vertrekken. We vertrekken in konvooi met alle Brazilianen naar het station. Het is allemaal heel eng.”