Max Verstappen maakt eerste Formule 1-meters van 2021

Verstappen reed eerst een paar rondjes in de RB15, de auto van 2019. ,,Gewoon om er weer een beetje in te komen na de break”, zei de nummer drie uit de WK-stand van vorig jaar. ,,Dagen zoals deze zijn er vooral om comfortabel te worden met de auto en de nieuwe motor. Het is altijd fijn om weer in een Formule 1-auto te zitten. Om dan voor de eerste keer de pitstraat uit te rijden, geeft een geweldig gevoel.”

Max Verstappen reed ook in de auto van 2019, de RB15. Ⓒ Getty Images

Ook Verstappens nieuwe teamgenoot Sergio Pérez én diens voorganger Alexander Albon, nu test- en reservecoureur, kwamen in actie.

Pérez en Verstappen maakten ook kennis met de RB16B, de auto voor komend seizoen. Gezamenlijk maakte het tweetal de honderd kilometer vol. Meer mag er, met de nieuwste bolide, tijdens zo’n filmdag niet worden gereden. ,,Vooral om te zien of alle basisdingen goed functioneren, voordat we richting Bahrein gaan”, aldus teambaas Christian Horner.

In Bahrein wordt op 28 maart de eerste Grand Prix van het seizoen verreden. Op 12,13 en 14 maart zijn daar ook de ‘wintertests’.