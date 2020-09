US Open: Medvedev te sterk voor vriend en landgenoot Rublev

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft zich ten koste van Andrej Rublev verzekerd van een plek in de halve eindstrijd van de US Open. De finalist van vorig jaar had maar drie sets nodig om zich te ontdoen van zijn landgenoot: 7-6 (6), 6-3, 7-6 (5).

Rublev (22) liet in de eerste set drie setpunten onbenut. Na een 6-3-voorsprong in de tiebreak van de eerste set verloor hij vijf punten op een rij. Rublev oogde gefrustreerd en kwam er in de tweede set niet aan te pas. Desondanks bleef het niveau van beide Russen, goed bevriend met elkaar, hoog en de fraaie slagenwisselingen volgden elkaar in rap tempo op.

In de slotfase van de derde set werd Medvedev nog even behandeld, maar van een serieuze blessure bleek geen sprake. Het draaide opnieuw uit op een tiebreak, waarin Medvedev zich opnieuw de meest constante van de twee toonde. Over de hele wedstrijd viel er slechts één breakpoint te noteren.

De 24-jarige Medvedev, die tijdens de US Open nog zonder setverlies is, treft bij de laatste vier de winnaar van het duel tussen de Oostenrijker Dominic Thiem en Alex de Minaur uit Australië.

Dinsdag maakte toernooidirecteur Richard Krajicek bekend dat Medvedev volgend jaar opnieuw naar het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam komt. In 2019 verloor Medvedev in de finale van Rafael Nadal.

Williams houdt droom in leven

Serena Williams heeft zich ten koste van Tsvetana Pironkova geplaatst voor de halve finales van de US Open. De 23-voudig grandslamkampioene had drie sets nodig om zich te ontdoen van de 32-jarige Bulgaarse tennisster, de verrassing van het toernooi: 4-6, 6-3, 6-2.

Serena Williams. Ⓒ ANP/HH

In de halve eindstrijd neemt Williams het op tegen de winnares van het duel tussen de Belgische Elise Mertens en Victoria Azarenka uit Wit-Rusland.

Pironkova, die ruim drie jaar lang geen wedstrijd speelde, begon sterk en won zonder een servicegame te verliezen de eerste set. In de tweede set kwam de voormalig nummer 31 van de wereld zelfs een break voor. Dat was voor Williams, zesvoudig winnares in New York, het signaal om het tempo te verhogen. Met een verbeten gezicht en met slagen die begeleid werden door luide kreten brak ze direct terug. Het bleek cruciaal en naarmate het duel vorderde, begon Williams steeds beter te spelen en Pironkova steeds vermoeider te ogen.

Pironkova speelde pas haar eerste toernooi sinds Wimbledon 2017. In maart van dit jaar maakte ze bekend dat ze graag wilde terugkeren in het tenniscircuit, maar het coronavirus zorgde ervoor dat haar comeback werd uitgesteld.

De 38-jarige Williams is nog maar twee zeges verwijderd van het record van Margaret Smith-Court, die 24 grandslamtitels achter haar naam heeft staan.