US Open: Serena Williams knokt zich naar halve finale

In de halve eindstrijd neemt Williams het op tegen de winnares van het duel tussen de Belgische Elise Mertens en Victoria Azarenka uit Wit-Rusland.

Pironkova, die ruim drie jaar lang geen wedstrijd speelde, begon sterk en won zonder een servicegame te verliezen de eerste set. In de tweede set kwam de voormalig nummer 31 van de wereld zelfs een break voor. Dat was voor Williams, zesvoudig winnares in New York, het signaal om het tempo te verhogen. Met een verbeten gezicht en met slagen die begeleid werden door luide kreten brak ze direct terug. Het bleek cruciaal en naarmate het duel vorderde, begon Williams steeds beter te spelen en Pironkova steeds vermoeider te ogen.

Pironkova speelde pas haar eerste toernooi sinds Wimbledon 2017. In maart van dit jaar maakte ze bekend dat ze graag wilde terugkeren in het tenniscircuit, maar het coronavirus zorgde ervoor dat haar comeback werd uitgesteld.

De 38-jarige Williams is nog maar twee zeges verwijderd van het record van Margaret Smith-Court, die 24 grandslamtitels achter haar naam heeft staan.