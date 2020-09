Keniaanse Jepchirchir loopt wereldrecord in halve marathon vrouwen

Daarmee was ze ruim een halve minuut sneller dan de Ethiopische Netsanet Gudeta, die twee jaar geleden in Valencia de halve marathon aflegde in 1.06.11.

Vroeg in de ochtend

Aan de wedstrijd over 21,1 kilometer door de hoofdstad van Tsjechië deed een select groepje loopsters mee. Zij liepen rondjes over een afgesloten parcours van 1280 meter door het Letna Park van Praag. De vrouwen gingen al vroeg in de ochtend van start. De organisatie hoopte met optimale omstandigheden op een wereldrecord en dat kwam er ook.

’Moe, maar heel blij’

Jepchirchir, in 2016 wereldkampioene op de halve marathon, liep al voor de zevende keer in haar carrière een wereldrecord. „Ik hoopte misschien wel 1.04.50 te lopen, maar in de laatste 5 kilometer was ik zó moe”, zei de Keniaanse. „Ik ben hier ook heel blij mee.”

Jepchirchir liep drie jaar geleden in Ras Al Khaimah een halve marathon in 1.05.06. Dat was in een gemengde race, met mannen en vrouwen door elkaar. Het wereldrecord in zo’n gemixte wedstrijd staat sinds februari van dit jaar met 1.04.31 op naam van Ababel Yeshaneh uit Ethiopië.