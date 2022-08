Zuid-Afrikaan Meintjes wint Vuelta-etappe, Evenepoel houdt huis in klassement

Met de rustdag in het vooruitzicht moest het peloton eerst nog een stevige bergetappe zien te overleven van Villaviciosa naar Les Praeres. Het venijn zat hem in die etappe in de staart, want de finish lag op de steile muur van Les Praeres de Nava. Met een klim van nog geen vier kilometer en een stijging van 13% gemiddeld een zeer venijnige klim.

Vroege kopgroep

Al vroeg in de etappe vormde zich een kopgroep, waar de Nederlanders Thymen Arensman en Dylan van Baarle deel van uitmaakten. Het verblijf van Arensman in die kopgroep bleek van korte duur, want met nog dik 120 kilometer te fietsen liet hij zich terugzakken in het peloton. Een vreemde beslissing, die vanuit de ploegleidersauto leek te zijn opgelegd.

Arensman, kopman van Team DSM, kreeg niet veel later de volgende teleurstelling te verwerken toen zijn Belgische ploeggenoot Henri Vandenabeele af moest stappen. Het was al de derde renner van DSM die de Vuelta moest verlaten.

Van Baarle zat ondertussen wél comfortabel in de voorste groep renners, die met nog zo’n 90 kilometer te gaan een voorsprong van meer dan vijf minuten wist op te bouwen. Het peloton onder leiding van Evenepoel vond dat prima, want de rode truidrager had ruim acht minuten voorsprong op de best geklasseerde vluchter.

Hectische slotfase

Na een rommelige afdaling van de Alto de la Llama, met verschillende valpartijen, stokte het tijdsverschil tussen de kopgroep en haar naaste achtervolgers. Met een kleine 35 kilometer te gaan tot aan de finish was de voorsprong zo’n 4.45. Met dat gat moesten de renners La Campa op, de voorlaatste klim van de dag.

De voorste renners kwamen er gezamenlijk boven, maar zagen het gat met het peloten wel weer kleiner worden. Op dat moment was het meteen ook gedaan met de rust, want met de finish steeds meer in zicht begon het grote ’loeren’. Van Baarle deelde een speldenprikje uit, net als Jimmy Janssens.

In de slotkilometers moest Van Baarle wat toegeven op Battistella en Janssens, al zei dat op de zeer steile slotklim lang niet alles. Dat bleek wel, want het werd richting finish een heus slagveld. Meintjes ging er vandoor en mocht alleen af op de finish, terwijl Evenepoel in het rood richting de Zuid-Afrikaan denderde.

Die hield zijn voorsprong op ’de muur van Les Praeres’ vast voor de dagzege, maar de ontketende Evenepoel liet zijn concurrenten voor het klassement gedesillusioneerd achter. Vooral Primoz Roglic kreeg een forse tik: hij verloor op de slotklim bijna een minuut en lijkt zijn vierde Vuelta-zege wel te kunnen vergeten. De Sloveen kijkt tegen een achterstand van 1.53 op zijn Belgische concurrent aan.

De Spanjaard Enric Mas is vooralsnog op 1 minuut en 12 seconden de naaste belager van Evenepoel. Thymen Arensman, 22e in de rit, is op de elfde plaats de eerste Nederlander in het klassement.

Bertagne Classic

Wout van Aert heeft de Bretagne Classic - Ouest France gewonnen, een wielerkoers die vroeger bekend stond als GP Plouay. De Belgische wielrenner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma hield in de sprint van een eerste groep de Fransman Axel Laurance en de Deen Alexander Kamp achter zich.

Het was de negende overwinning voor Van Aert dit jaar. In de Tour de France won hij vorige maand nog drie etappes.

Ronde van Duitsland

Adam Yates heeft de Ronde van Duitsland gewonnen. De Brit van Ineos Grenadiers had op de voorlaatste dag dankzij zijn ritzege de leiderstrui veroverd en verdedigde die op de slotdag met de vijfde plaats in Stuttgart, de finishplaats van de vierde etappe.

De rit werd gewonnen door zijn naaste belager Pello Bilbao, die in een sprint van een kleine groep de Portugees Ruben Guerrero en de Duitser Georg Zimmermann voor bleef. De rit- en eindzege van Yates betekenden zijn eerste overwinning dit jaar.