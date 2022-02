Blunder en heldenrol André Onana bij Kameroen

Na een sensationele inhaalrace won het elftal met Ajacied André Onana in het doel na strafschoppen van Burkina Faso, 5-3. Onana zorgde voor de beslissing door een penalty te stoppen. Kameroen had in officiële speeltijd een achterstand van maar liefst 0-3 weten weg te werken.

Kameroen had in de halve finale na strafschoppen verloren van Egypte.

André Onana baalt na zijn blunder. Ⓒ REUTERS

Onana had aanvankelijk geen topdag. De keeper, die het laatste jaar mede door een langdurige schorsing niet veel in actie kwam, werkte bij de 0-2 zelfs de bal in eigen doel. Voor Burkina Faso scoorden verder Steeve Yago en Djibril Ouattara. Bij 0-3 kwam Kameroen echter sensationeel terug. In de laatste twintig minuten scoorden Stéphane Bahoken en Vincent Aboubakar (twee keer), waardoor de verlenging werd afgedwongen.

De finale van de Afrika Cup gaat zondag tussen Senegal en Egypte.

