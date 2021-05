Annemiek van Vleuten moet zege aan Cubaanse laten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Van Vleuten moet zege aan Cubaanse laten in Pamplona

20:41 uur: Annemiek van Vleuten heeft haar zege in Emakumeen Nafarroako Klasikoa geen passend vervolg kunnen geven in Navarra Women's Elite Classics. Ze werd in Pamplona derde, achter winnares Arlenis Sierra uit Cuba en de Amerikaanse Ruth Winder. Demi Vollering finishte als vijfde.

Vorig jaar was Van Vleuten nog de beste in Pamplona, voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Ze won toen ook Emakumeen Nafarroako Klasikoa. De twee eendaagse koersen vormen een tweeluik.

Wielrennen: Teunissen grijpt net naast ritzege in Hongarije

20:36 uur: Mike Teunissen heeft in de derde etappe van de Ronde van Hongarije net naast de ritzege gegrepen. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma werd in een sprint, voorafgegaan door een valpartij, afgetroefd door de Duitser Phil Bauhaus van Bahrain - Victorious.

„Ik dacht heel even dat ik gewonnen had, maar besefte dat het heel close was. We zaten met de ploeg goed in positie”, zei Teunissen na de chaotische finale. „Rick Pluimers schoof helaas als eerste onderuit. Daarna zag ik in mijn ooghoek dat Olav Kooij viel. Ik kon zelf ternauwernood op de fiets blijven. Daarna moest ik snel aansluiting vinden bij de voorste groep. Het was bijna onmogelijk om die jongens te passeren. Dat lukte gelukkig nog net.”

Pluimers en Kooij kwamen ongeveer een kilometer voor de finish ten val. Beiden kwamen er met schaafwonden vanaf.

De Ronde van Hongarije eindigt zondag.

Voetbal: Ajacied Antony met Brazilië naar Spelen in Tokio

19.07 uur: Antony is opgeroepen voor de olympische voetbalploeg van Brazilië voor de Spelen in Tokio. De aanvaller van Ajax dreigt de start van het nieuwe voetbalseizoen van zijn club uit Amsterdam te missen.

De finale van de Spelen staat voor 7 augustus op het programma. Ajax speelt een dag later tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. David Neres (Ajax), Mauro Junior (PSV) en Danilo (door Ajax verhuurd aan FC Twente) ontbreken in de olympische selectie van Brazilië.

Tennis: Barty geeft in Rome geblesseerd op bij voorsprong

18.48 uur: Ashleigh Barty heeft in de kwartfinales van het WTA-toernooi van Rome opgegeven. De Australische nummer 1 van de wereld had tegen de Amerikaanse Coco Gauff net de eerste set gewonnen en leidde met 2-1 in de tweede set.

De 25-jarige Barty, afgelopen weekend nog finaliste in Madrid, had last van een armblessure. Ze speelde ook met een ingepakte rechterarm.

Over ruim twee weken begint Roland Garros, het toernooi dat Barty in 2019 wist te winnen. Vorig jaar ontbrak ze omdat ze tijdens de coronacrisis in Australië wilde blijven.

De 17-jarige Gauff, de mondiale nummer 35, neemt het zaterdag bij de laatste vier op tegen de winnares van het duel tussen Iga Swiatek uit Polen en de Oekraïense Elina Svitolina.

Voetbal: Dani Alves (38) terug in Braziliaanse voetbalselectie

18.36 uur: Dani Alves keert terug in de Braziliaanse voetbalselectie. Bondscoach Tite heeft hem opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden van komende maand tegen Ecuador (4 juni) en Paraguay (8 juni).

De 38-jarige Alves ontbrak sinds oktober 2019 in de selectie van Brazilië. De oud-speler van onder meer FC Barcelona komt op dit moment uit voor São Paulo.

Ook Fred mag zich weer international noemen. De speler van Manchester United was sinds 2018 niet meer actief voor zijn nationale ploeg. Lucas Verissimo van Benfica is voor het eerst opgeroepen.

Golf: Van Driel in middenmoot British Masters

17.34 uur: Golfer Darius van Driel staat na de derde dag van de British Masters in de middenmoot. De enige overgebleven Nederlander in Sutton Coldfield kwam net als op donderdag tot een score van 70 slagen, 2 slagen onder het baangemiddelde. Na drie dagen staat hij op -2 en daarmee bezet hij de gedeeld 43e plek.

Van Driel kwam tot vier birdies en twee bogeys, dezelfde aantallen als een dag eerder. Hij was de British Masters begonnen met een score van 74 slagen.

Voor Lars van Meijel en Wil Besseling zat het toernooi er na twee dagen op.

De leiding is in handen van een viertal, waar ook de Italiaan Edoardo Molinari deel van uitmaakt. De vier leiders staan op -9.

Voetbal: AZ wil het seizoen met De Wit en Boadu goed afsluiten

17.29 uur: Trainer Pascal Jansen van AZ verwacht dat Dani de Wit zondag op tijd fit is voor het laatste competitieduel met Heracles Almelo. Ook Myron Boadu is weer beschikbaar. Timo Letschert is nog te geblesseerd om te spelen.

AZ speelt vooral om de eer, na het gelijkspel van donderdag tegen FC Groningen. PSV kan de tweede plaats alleen in theorie nog maar ontgaan en AZ heeft zich al verzoend met een derde eindklassering. Die geeft recht op een ticket voor de Europa League voor volgend seizoen.

„En dat is zonde, want we wilden tot de laatste wedstrijd mee blijven doen in de strijd om de tweede plaats”, zegt Jansen op de website van AZ. „FC Groningen is een stugge ploeg maar we hebben te weinig afgedwongen. Toch willen we het seizoen goed afsluiten. We willen winnen.”

Voetbal: Chelsea heeft Kovacic terug voor finale FA Cup, ook Kanté fit

17.08 uur: Chelsea kan zaterdag in de finale van de FA Cup tegen Leicester City weer over middenvelders Mateo Kovacic en N’Golo Kanté beschikken. Coach Thomas Tuchel bevestigde vrijdag dat zowel de Kroaat als de Fransman fit genoeg is.

Kovacic miste door een hamstringblessure negen wedstrijden, Kanté bleef woensdag wegens een achillespeesblessure nog aan de kant in de competitiewedstrijd tegen Arsenal.

„We zijn op volle sterkte. Dat Kovacic er weer bij is, is enorm belangrijk. Hij heeft ervaring en kracht, is snel, kan dribbelen en beslissend zijn”, aldus Tuchel. „Als we het zonder Kovacic en Kanté moeten doen, missen we op het middenveld heel wat kwaliteit en ervaring. Billy Gilmour heeft het uitstekend gedaan, maar het zou niet eerlijk zijn om hem met Kovacic en Kanté te vergelijken. Zij zijn veel verder in hun ontwikkeling.”

Chelsea speelt over ruim twee weken de finale van de Champions League tegen Manchester City.

Voetbal: Ajax accepteert schikkingsvoorstel voor Taylor

16.01 uur: Ajax is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de KNVB naar aanleiding van de rode kaart van Kenneth Taylor. De middenvelder is voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één duel voorwaardelijk.

De 18-jarige Taylor werd donderdag kort na rust weggestuurd in het thuisduel met VVV-Venlo, na een overtreding op Danny Post. Het talent was vlak voor rust ingevallen voor Davy Klaassen.

Ajax won het duel uiteindelijk met 3-1.

Voetbal: Neymar geschorst voor Franse bekerfinale

15.22 uur: Vedette Neymar van Paris Saint-Germain ontbreekt in de finale van het Franse bekertoernooi (Coupe de France), komende woensdag tegen AS Monaco. Hij is door de tuchtcommissie van de Franse voetbalbond geschorst voor het duel.

De Braziliaan kreeg afgelopen woensdag een gele kaart in de halve finale van de beker tegen Montpellier, die PSG won na strafschoppen. Daarmee veranderde een voorwaardelijke schorsing, die hij nog had staan wegens een rode kaart eerder in het seizoen, in een onvoorwaardelijke schorsing.

Paris Saint-Germain kan de schorsing nog wel aanvechten bij het Franse nationale olympisch en sportcomité CNOSF.

Motorsport: Márquez: ik zit nog lang niet op 100 procent

15.10 uur: Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez is nog lang niet op zijn oude niveau. „Ik mis nog heel veel om 100 procent te zijn”, vertelde de Spanjaard op het circuit van Le Mans in aanloop naar de Grote Prijs van Frankrijk. „Aan de wereldtitel denk ik niet, dat wordt wel heel moeilijk. Maar ik ben pas 28 jaar en hopelijk heb ik nog heel veel tijd om weer terug te keren op het niveau waar ik was vóór mijn val.”

Márquez crashte vorig jaar in de eerste race van het seizoen in Jerez en liep een armbreuk op. Door complicaties waren verschillende operaties nodig en miste hij alle races. Ook de eerste twee races van dit seizoen kwamen nog te vroeg. Half april maakt de fabrieksrijder van Honda zijn rentree, met als resultaten de zevende plek in de GP van Portugal en de negende in de GP van Spanje. „Ik ben fysiek nog beperkt en merk dat ik niet kan racen zoals ik zou willen. Ik mis kracht en moet heel goed doseren tijdens een race. Dat ben ik niet gewend”, aldus Márquez.

De titel zet hij uit zijn hoofd, maar in de tweede seizoenshelft wil de wegracer wel weer meedoen voor de podiumplekken. „Mijn belangrijkste doel op dit moment is om me weer goed te voelen op de motor, om te rijden zoals ik wil en niet zoals de motor wil. Ik eindigde mijn eerste twee races in de top 10 en dat is niet slecht, maar het zijn niet de resultaten die ik wil.”

Voetbal: Real Madrid is Kroos kwijt in titelstrijd

15.09 uur: Real Madrid moet het in de beslissende fase van de strijd om de Spaanse titel doen zonder Toni Kroos. De Duitse middenvelder moet in isolatie, omdat hij contact heeft gehad met iemand die besmet is met het coronavirus. Real Madrid speelt zondag in Bilbao tegen Athletic en sluit de competitie een week later af tegen Villarreal.

Kroos is normaal gesproken een vaste waarde in het elftal van trainer Zinedine Zidane. Hij bleef donderdag wel op de bank in de met 4-1 gewonnen uitwedstrijd tegen tegen Granada. Real Madrid heeft in La Liga 2 punten minder dan stadgenoot Atlético, dat aan kop gaat.

De 31-jarige Kroos testte zelf negatief op het coronavirus. Het is niet bekend hoelang hij in isolatie moet blijven.

Wielrennen: Wereldkampioen wielrennen Alaphilippe slaat Spelen over

14.13 uur: De Franse wielrenner Julian Alaphilippe, de regerend wereldkampioen op de weg, ontbreekt op de Olympische Spelen. De 28-jarige renner heeft in overleg met de Franse bondscoach en zijn Belgische ploeg Deceuninck - Quick-Step besloten om het mondiale sportevenement in Japan over te slaan.

„Het een persoonlijke en weloverwogen beslissing”, schrijft Alaphilippe in een verklaring. „Ik heb mijn doelstellingen voor het einde van dit seizoen geformuleerd en ik moet keuzes maken. Ik wens iedereen die voor de Spelen wordt geselecteerd het beste. Ik wil met veel trots de Franse kleuren verdedigen op het komende WK.” De WK op de weg zijn eind september in Vlaanderen. Alaphilippe veroverde vorig jaar in Italië de regenboogtrui.

De olympische wegwedstrijd wordt gehouden op zaterdag 24 juli, amper een week na de Tour de France. De Franse etappekoers eindigt op 18 juli in Parijs. Alaphilippe won in zijn carrière al vijf etappes in de Tour en droeg in 2019 tot in de slotweek de gele leiderstrui. De Fransman heeft een indrukwekkende erelijst opgebouwd, met onder meer zeges in Milaan-Sanremo, Strade Bianche en de Clásica San Sebastián.

Atletiek: Animo voor Fieldlab-hardloopevenement Enschede valt tegen

13.22 uur: Er is plek voor 5000 hardlopers, maar ’slechts’ 1800 liefhebbers hebben zich tot nog toe ingeschreven voor het Fieldlab-evenement komende zondag in Enschede. Op een afgesloten parcours op de oude vliegbasis Twente is er de mogelijkheid mee te doen aan wedstrijden over 5 en 10 kilometer. „We hadden wel iets meer belangstelling verwacht”, zegt directeur Sandra Melief van de organiserende Stichting Marathon Enschede. „Zeker omdat we zo ontzettend veel hardlopers hebben in Nederland.”

Ze denkt dat de verplichting om een negatieve coronatest in te leveren mensen ervan heeft weerhouden zich op te geven voor het eerste hardloopevenement in Nederland sinds de uitbraak van het coronavirus waar duizenden mensen met elkaar kunnen hardlopen. „Terwijl het om een sneltest gaat. Het is allemaal heel eenvoudig te regelen. Er is een app die je heel makkelijk door het proces leidt”, zegt Melief.

Ze benadrukt graag de bijzonderheid van het evenement. „Het enige dat ontbreekt, is publiek. Verder is het een hardloopwedstrijd waar alles kan zoals de mensen gewend zijn. Er is muziek, een horecaplein, je kunt je vrij bewegen zonder op de 1,5-meterregel te letten, een mondkapje hoeft niet, na afloop kunnen de deelnemers hun medaille laten graveren en een drankje nuttigen. Dit hebben de mensen zo lang niet kunnen doen, dus ik zou zeggen; het is echt een gezellig dagje uit, een feestje. Het parcours is gecertificeerd en waarschijnlijk heel snel, dus een mooie gelegenheid een persoonlijk record te lopen. De landingsbaan zit niet in het parcours, maar de start en finish zijn wel op dezelfde strook als waar de marathonlopers in april hun kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen liepen. We vermelden ook op een groot bord dat wereldrecordhouder Eliud Kipchoge hier is gefinisht.”

Het aantal inschrijvingen is wel genoeg om er volgens het Fieldlab-principe het etiket „wetenschappelijk onderzoek” op te plakken, zegt Melief. „We kunnen gedegen onderzoek doen en dat is nog steeds belangrijk. Het gaat erom dat er een manier wordt gevonden om mensen op een zo veilig mogelijke manier bij elkaar te laten komen, zodat het coronavirus zich niet verder kan verspreiden.”

De Fieldlab-loop, die als naam ’Ready for Takeoff’ heeft gekregen, kent zondag vier starttijden verdeeld over de dag. De eerste is om 10.00 uur en betreft een wedstrijdloop met zo’n veertig Nederlandse toplopers, onder wie Andrea Deelstra, Kim Dillen, Jessica Oosterloo, Geart Jorritsma en Fabian ten Kate.

Voetbal: Gebroken enkel kost Poolse spits Piatek het EK voetbal

13.19 uur: Polen gaat zonder spits Krzysztof Piatek naar het EK voetbal. De 25-jarige aanvaller van de Duitse club Hertha BSC heeft een gebroken enkel opgelopen en werd vrijdag geopereerd. Piatek heeft drie tot vier maanden nodig om te herstellen.

De Poolse international raakte woensdag geblesseerd tijdens de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Schalke 04. Piatek, ploeggenoot van onder anderen Deyovaisio Zeefuik en Javairô Dilrosun, moest na bijna een uur spelen naar de kant in Gelsenkirchen. Medisch onderzoek wees uit dat de fysieke schade aanzienlijk is. Piatek maakte dit seizoen zeven doelpunten in de Bundesliga.

In achttien interlands voor Polen tekende de spits voor acht doelpunten. Robert Lewandowski, de topschutter van Bayern München, is de vaste aanvalsleider van de Poolse ploeg met Piatek of Arek Milik naast zich.

Polen start het EK op 14 juni tegen Slowakije en speelt daarna in groep E tegen Spanje en Zweden.

Motorsport: GP van Finland opnieuw geschrapt

11.42 uur: Finland moet de terugkeer van de MotoGP opnieuw uitstellen. De Grote Prijs van Finland, die na 39 jaar weer zou worden gehouden voor de grote motoren, kan op 11 juli niet doorgaan. Het Scandinavische land heeft vanwege het coronavirus nog te veel reisbeperkingen.

Vorig jaar kon de race vanwege corona ook al niet doorgaan, maar promotor Dorna had toch ook goed nieuws voor de Finnen. Het contract met het nieuwe circuit KymiRing in Litti is wel uitgebreid naar een vijfjarige verbintenis. De Finse GP in het WK wegrace is tot en met 2026 verzekerd van een plek op de kalender.

Voor dit jaar moet Finland dus nog passen. Als vervanger heeft Dorna een tweede race op de Red Bull Ring in Oostenrijk toegevoegd aan de kalender. In het weekeinde voorafgaand aan de Grote Prijs van Oostenrijk wordt op 8 augustus de Grote Prijs van Stiermarken verreden. Dorna liet weten dat bij de twee races in Oostenrijk een beperkt aantal toeschouwers welkom is. Er zijn daarover al afspraken gemaakt met de plaatselijke autoriteiten.

Judo: Van ’t End en Grol slaan WK in aanloop naar Spelen over

11.34 uur: De Nederlandse judoka’s Noël van ’t End en Henk Grol slaan de WK van volgende maand in Boedapest over. Van ’t End is de regerend wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram, maar de 29-jarige judoka gaat zijn titel niet verdedigen. Ook de 36-jarige Grol, de nummer 2 van Europa in de klasse boven 100 kilogram, laat het mondiale toernooi in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio schieten.

Nederland stuurt vijftien judoka’s naar de Hongaarse hoofdstad, waar van 6 tot en met 13 juni wordt gestreden om de wereldtitels. De selectie bestaat uit Naomi van Krevel (-52 kg), Sanne Verhagen (-57 kg), Juul Franssen, Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke, Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk (-78 kg), Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Jesper Smink (-90 kg), Simeon Catharina, Michael Korrel (-100 kg), Roy Meyer en Jur Spijkers (+100 kg).

Franssen, Van Dijke, Steenhuis, Tsjakadoea, De Wit, Van ’t End, Korrel en Grol zijn geselecteerd voor de Spelen. Na de EK van afgelopen maand in Lissabon maakte de selectiecommissie van de Nederlandse judobond de laatste keuzes. Zo kreeg Europees kampioene Van Dijke de voorkeur boven Polling en Steenhuis boven Verkerk. De strijd om het olympische startbewijs bij de zwaargewichten tussen Grol en Meyer was al min of meer beslist nadat de veteraan op de EK het duel met Meyer had gewonnen. Grol pakte zilver in Lissabon.

Voor de gemixte teamwedstrijden op de slotdag van de WK vullen Pleuni Cornelisse (-57 kg), Hilde Jager (-70 kg), Natascha Ausma (+70 kg) en Yannick van der Kolk (-73 kg) de selectie aan.

Zwemmen: Synchroonzwemsters De Brouwer ook vijfde in tweede finale op EK

10.53 uur: De synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer zijn bij de Europese kampioenschappen in Boedapest ook in de finale van de vrije uitvoering op de vijfde plaats geëindigd. Een dag eerder werden ze ook al vijfde op de technische uitvoering. De Brabantse tweeling kwam tot een score van 88,3000, een verbetering van het persoonlijke record (86,8667) dat de 22-jarige zussen eerder in de week neerzetten in de kwalificatie.

Het podium van de vrije uitvoering zag er precies hetzelfde uit als bij de technische uitvoering. De Europese titel ging weer naar het Russische duo Svetlana Koleznichenko/Svetlana Romachina, met 97,9000. Het zilver was voor Marta Fiedina en Anastasia Savchuk uit Oekraïne (94,3333) en het brons voor de Oostenrijkse zussen Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri (89,4592).

De tweeling De Brouwer hoopt zich volgende maand op het olympisch kwalificatietoernooi in Barcelona te kwalificeren voor Tokio.

Voetbal: ADO en VVV sluiten tijdelijk hun stadion

10.51 uur: ADO Den Haag en VVV-Venlo hebben na de degradatie uit de Eredivisie besloten hun stadion een paar dagen te sluiten. De medewerkers van de clubs uit Den Haag en Venlo krijgen de tijd om thuis de „harde en enorme” klap van de degradatie te verwerken. De fanshops van ADO en VVV blijven voorlopig ook dicht.

Het Cars Jeans Stadion in Den Haag is tot maandag gesloten, VVV houdt De Koel zelfs tot en met woensdag dicht. De Venlose club sluit het vierjarige verblijf in de Eredivisie zondag wel nog af met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen.

„Het is een harde klap, de degradatie is een feit”, meldde VVV. „Om spelers, staf, medewerkers, vrijwilligers én alle andere mensen die rondom de club hebben gefunctioneerd in het afgelopen seizoen nu even de rust te gunnen om alles op een rijtje te kunnen zetten, heeft de club besloten om tot en met woensdag 19 mei kantoor, stadion en fanshop te sluiten. VVV gunt hen de ruimte om even te laten bezinken wat er tijdens dit bizarre seizoen allemaal is gebeurd.”

ADO Den Haag verloor donderdag in eigen stadion met 4-1 van Willem II en degradeerde daardoor na dertien jaar uit de Eredivisie. Tijdens de wedstrijd werden buiten het stadion tientallen ADO-aanhangers aangehouden, omdat ze weigerden te vertrekken. In Venlo wachtte een groepje fans de spelers op na de nederlaag (3-1) bij landskampioen Ajax. De aanwezige politie hoefde niet in te grijpen. Alles bleef rustig rond De Koel.

Motorsport: Bendsneyder met herstelde arm aan de start in Le Mans

10.01 uur: Motorracer Bo Bendsneyder is goed hersteld van de operatie aan zijn rechterarm en reed vrijdag de trainingen voor de Grote Prijs van Frankrijk op het circuit van Le Mans. De Moto2-rijder was in de tweede training goed op dreef met de tiende tijd. De Rotterdammer gaf 0,776 seconde toe op snelste coureur, Sam Lowes.

Bendsneyder liet zich vorige week na de Grote Prijs van Spanje in Jerez helpen aan een kwaal waar veel motorracers last van hebben, de zogeheten ’arm pump’, vrij vertaald de opgepompte arm. De langdurige spanning op de onderarmen tijdens een race kan voor verkramping zorgen, waardoor de coureur zijn spierkracht verliest. Met een kleine ingreep werd het euvel verholpen en de artsen van het WK wegrace verklaarden de Nederlander fit voor de GP van Frankrijk.

Bendsneyder rijdt dit seizoen voor het Pertamina Mandalika SAG Team. Hij eindigde in de GP van Spanje ondanks de armklachten als vijftiende en pakte daarmee een WK-punt.

De Franse MotoGP-coureur Fabio Quartararo onderging vorige week eveneens een operatie aan zijn rechterarm vanwege ’arm pump’. De fabrieksrijder van Yamaha was in de Grote Prijs van Spanje op weg naar zijn derde zege op rij, toen de pijn in zijn arm plotseling kwam opzetten. Hij viel terug naar de dertiende plaats.

Ook bij Quartararo is de ingreep goed verlopen. Hij reed vrijdag in de tweede training alweer de tweede tijd. Alleen zijn landgenoot Johann Zarco (Ducati) was een fractie rapper.